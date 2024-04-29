Від іноземних до вітчизняних. Як спеціальні машини допомагають розмінувати Україну

Машина розмінування полегшує роботу піротехніків. Фото: ДСНС

Третина території України залишається забрудненою вибухонебезпечними предметами внаслідок збройної агресії Росії, а це понад 174 тисячі квадратних кілометрів. Як Україна розмінує території, читайте у матеріалі «Новин Донбасу».



З початку повномасштабного вторгнення станом на лютий поточного року лише саперні групи Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили понад 100 тисяч вибухонебезпечних предметів.



За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, що чим довше триває окупація територій російськими військами, тим масивніше мінування.

Розмінування територій

Розмінування поділяється на два види: оперативне та гуманітарне.

Оперативне — очищення саперами ДСНС, Нацгвардії чи ЗСУ ділянок, де виявлено вибухові предмети. Таке розмінування підходить для екстрених випадків.

Гуманітарне — обстеження всіх потенційно небезпечних територій за міжнародними стандартами, знищення вибухових предметів та контроль якості.

В Україні виготовляють власні машини для розмінування

Ключову роль у процесі очищення територій від мін та інших вибухонебезпечних предметів грають машини для розмінування.



Машини можуть очищати значні площі за короткий період, значно прискорюючи процес розмінування порівняно з ручною працею. Завдяки дистанційному управлінню вони мінімізують фізичний контакт людей із мінами, суттєво зменшуючи ризик поранень чи смерті саперів.



В Україні розпочали виробництво машин різних типів для розмінування територій. Вже деякі з них використовуються на практиці.



У лютому 2024 року було представлено вже третю модель вітчизняної машини для розмінування. Вона була розроблена та створена українською компанією Efarm pro спільно з сумськими виробниками сільськогосподарської техніки.

Нова машина розмінування. Фото: Мінекономіки України

«Зараз попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Техніка розроблялась компанією Efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде», — сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Україна випробувала на полігоні машину розмінування MV-4

Окрім того, в Україні частково локалізували виробництво хорватської машини розмінування DOK-ING MV-4. Зібрана в Україні MV-4 пройшла випробування на початку квітня цього року.



«Вперше випробування проводилися відповідно до затвердженого у березні експериментального проєкту щодо здійснення обов'язкової сертифікації механізованих засобів розмінування», — зазначили в Мінекономіки.

Машина розмінування MV-4. Фото: Мінекономіки України

MV-4 пройшла випробування на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем), ділянках із густою рослинністю, а також випробування на живучість — серію підривів близько 600 грамів у тротиловому еквіваленті.



Після випробувань буде проведено процедуру сертифікації.





Що відомо про машину MV-4

MV-4 — легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м². Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого — до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС.

Машина розмінування керується дистанційно. Фото: ДСНС

Україна придбала потужну машину для розмінування

У перший рік повномасштабного вторгнення РФ Україна придбала машину Armtac 400, яка може зачищати понад 2400 квадратних метрів території на годину.



«Завдяки донатам через платформу зі збору коштів United24 Україна змогла придбати найбільшу і найефективнішу машину для розмінування територій Armtac 400, яка вже успішно виконувала завдання в Харківській області», — заявив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Машина для розмінування Armtac 400. Фото: United24

Британська Armtac 400 — вважається однією з найефективніших машин для розмінування. Її вартість для України склала понад 18 млн гривень.



Однією з особливостей Armtrac 400 є можливість дистанційного керування, що дозволяє працювати на відстані 800 метрів. Ця функція забезпечує безпеку операторів, дозволяючи їм залишатися на відстані, зберігаючи повний контроль над функціями машини. Також керувати машиною можна вручну — усередині броньованої та звукоізольованої кабіни.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував на тому, що жодна країна у світі після Другої світової війни не стикалася з таким мінним забрудненням, як Україна. Він зазначив, що для повного розмінування країни потрібно 37 млрд доларів та понад 10 тисяч саперів.