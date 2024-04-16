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Государство покрывает 80% расходов на разминирование. Как аграриям подать заявку

Виктория Ищенко
16 апреля 2024, 10:05

Государство покрывает 80% расходов на разминирование. Как аграриям подать заявку

Разминирование поля. Фото: ГСЧС Украины Разминирование поля. Фото: ГСЧС Украины

Проблема заминирования украинских территорий не теряет своей актуальности, а весной, когда начинается аграрный сезон, становится еще острее. Но процесс гуманитарного разминирования достаточно дорогой. Не каждый фермер может найти деньги на такую услугу. Чтобы сельскохозяйственные земли стали как можно быстрее пригодными к посевам, государство решило финансово помочь украинцам. «Новости Донбасса» рассказывают, как фермерам получить компенсацию.

Государство покрывает почти всю сумму разминирования

В середине марта Кабинет министров утвердил порядок компенсации расходов аграриям за гуманитарное разминирование земель. В государственном бюджете-2024 на эти цели заложили 3 миллиарда гривен. 80% от цены разминирования компенсирует государство, но стоимость услуг должна определяться на открытых торгах в системе Prozorro.

80% — это мало или много? Полный цикл разминирования одного квадратного метра земли стоит около 4 долларов. Таким образом, гектар обойдется в 40 тысяч долларов. То есть более 1,5 млн гривен. Государство должно покрыть примерно 1,2 млн.

«Теперь фермеры могут заключать соглашения и выбирать между государственными и частными операторами гуманитарного разминирования. Что самое важное для фермеров — землевладелец несет расходы в размере 20% от общей суммы на разминирование. Остальное покрывает из бюджета Министерство экономики. С помощью конкурентного тендерного отбора должностные лица надеются снизить риски коррупции. К примеру, в случае предоставления фермером недостоверной информации он будет обязан вернуть полученные средства», — рассказывают в компании «Свободный путь есть».

Государство компенсирует 80% от цены разминирования. Фото: ГСЧС Украины

А в Минэкономики отмечают: это позволит аграриям уже весной заключать контракты с операторами противоминной деятельности, что является мощным шагом к запуску рынка гуманитарного разминирования.

«Особенно важно для нас — способствовать развитию украинских производителей. Ускорение разминирования сельхозземель — важный шаг к тому, чтобы бизнес мог возобновлять работу на деоккупированных территориях», — говорит первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно постановлению Кабмина, право на компенсацию расходов есть у юридических лиц вне зависимости от организационно-правовой формы. Вторая категория — предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию на собственных или арендованных земельных участках. Условием является то, что земли для разминирования должны быть не оккупированы и расположены вне ведения боевых действий.

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Как подать заявку

Подать заявку на компенсацию может практически каждый аграрий. Исключений немного. Среди них предприниматели, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве или они уже признаны банкротами; те, у кого есть налоговый долг; если к ним применены санкции; или если конечный бенефициар предприятия гражданин РФ или лицо, принадлежащее или принадлежавшее к террористическим организациям.

«Землевладелец подает заявку в Государственный аграрный реестр, где проходит начальная верификация, то есть проверка, действительно ли земля принадлежит фермеру, прошла ли она нетехническое обследование, какой статус опасности получила территория», — говорят в компании «Свободный путь есть».

Образец заявки можно найти на сайте Кабмина в документе «Прилагаемый порядок». В этом году конечный срок подачи — 15 ноября. Заявления рассматриваются в порядке очереди. Если бюджетные 3 млрд гривен закончатся, прием заявок прекратят.

В 2024 году аграрий может подать заявку на компенсацию до 15 ноября. Фото: ГСЧС Украины

Нетехническое обследование территории, о котором говорят в компании «Свободный путь есть», состоит из сбора, анализа и подготовки данных для дальнейших мероприятий по гуманитарному разминированию. По результатам специалисты квалифицируют территорию по степени опасности и определяют приоритетность в очереди. Классификация такова: вероятно загрязненный участок, подтверждено опасный или исключенный — то есть на котором во время обследования не обнаружили доказательств загрязнения взрывоопасными предметами.

«Далее проверку проводит Центр противоминной деятельности. Следующий шаг — тендер через систему Prozorro. На этом этапе производится расчет расходов на разминирование, выбор победителей конкурса, закупки услуг. С момента подачи заявки до проведения тендера отведено до 14 дней. Подписание договора должно состояться в течение 5 дней после закрытия торгов. После этого владелец должен оплатить услуги на спецсчет в течение 5 дней после информирования в объеме 20% от суммы. Минэкономики перечисляет 80%. Оператор разминирования приступает к противоминной деятельности в течение 5 дней после резервирования полной суммы. В целом, срок от подачи землевладельцем заявления на разминирование до начала работ не должен превышать 39 дней», — рассказывают в компании «Свободный путь есть».

Если фермер не выполнил требований к своевременному перерасчету средств, Центр противоминной деятельности расторгает договор. Аграрий может повторно подать заявку, но только один раз. Если установлен факт незаконного получения компенсации, оператор противоминной деятельности должен вернуть бюджетные средства в течение трех рабочих дней.

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