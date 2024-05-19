«Наши коммунальщики хоронят людей, самостоятельно делая гробы». Интервью с главой Часов Яра

Начальник ГВА Часов Яра Сергей Чаус. Фото: Новости Донбасса

В феврале 2024 года, тогда еще командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части и подразделения, держащие оборону на Бахмутском направлении.



Он обсудил с командирами подразделений вероятную тактику и варианты дальнейшего развития боевых действий, спланировав сценарии отпора агрессору и недопущение его продвижения вперед.



Позже, в отчете Института изучения войны за 24 марта этого года, аналитики предупредили, что в ближайшие месяцы Вооруженные силы Российской Федерации вряд ли смогут окружить или захватить Часов Яр в Донецкой области.



Однако стоит отметить, что от Бахмута до Часов Яра менее 10 км и Краматорское направление остается одним из основных ориентиров для продвижения российских войск. Следовательно, оккупация Часов Яра является приоритетом армии РФ.



Это Сергей Чаус — начальник Часовоярской городской военной администрации. Пока его родной город под регулярными обстрелами. Но, несмотря на это, часть интервью «Новостям Донбасса» все же удалось записать в Часов Яре.







Перемещаясь быстро, чтобы не попасть под огонь оккупантов, с ним мы отправились в одну из регулярных поездок для доставки гуманитарной помощи, и чтобы узнать, не надумал ли кто-нибудь из семисот последних жителей все же эвакуироваться из горящего города.



По словам главы Часов Яра, заезжать в город не сложно, но небезопасно. Так как не понимаешь в какой момент, когда и куда прилетит.



Сергей Чаус предупредил, что в населенном пункте постоянно наблюдается работа российских FPV-дронов, которые охотятся на автомобили, не различая какого они цвета. Если авто едет — значит это их цель.

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

— В каких районах города ситуация самая сложная?



— Трудно сказать, в каких районах самая тяжелая ситуация, потому что фактически территория громады под постоянными обстрелами, и каждый уголок нашей громады страдает от обстрелов. Но где реально полный ад — это микрорайон Восточный, мы его называем «Каналом», Новый и Октябрьский. Боевая активность слишком высока. Каждый день в городе в принципе тишины нет. В городе постоянно что-то прилетает, мы слышим взрывы, мы слышим жужжание дронов, поэтому в городе реально опасно. В некоторых микрорайонах, я откровенно говорю: там ад! Это наш городской рынок был. Разваленный. А вот здесь у нас слева магазинчик, он до сих пор работает. Весь многоэтажный фонд стопроцентно получил поражение. Как минимум повреждена крыша, вылетели окна. Вы видели, что в многоэтажном фонде не осталось, к сожалению, ни одного целого дома, хотя бы более-менее целого. Многие дома получили критические повреждения, и к сожалению на сейчас мы даже не можем сделать нормальное обследование. Потому что ситуацию сами видите. Частный сектор также около 80%.

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

— Сколько людей остается в городе, есть ли у них вода, еда и лекарства?



— На данный момент у нас в громаде 671 человек. И базовые потребности людей, оставшихся у нас в городе, все закрыты. Гуманитарная помощь оказывается. Сегодня мы ее уже довозим, с водой работаем дальше, скважина работает, где можно приходить набирать воду. Мы обеспечили насос, генератор туда. Он работает по времени. Люди могут прийти, набрать воды.



— Вам тяжело своими глазами видеть, как разрушается ваш родной город?



— Восприятие того, что происходит: я не понимаю. Я не понимаю ту сторону, которая к нам пришла с войной. Я не понимаю людей, поддерживающих это. Откровенно не понимаю, как можно поддерживать то, что разрушают ваши дома, фактически лишают нормальной жизни. Больно смотреть, когда разрушают твой город. Когда всю жизнь ты работал с городом, в школе работая или в горсовете, когда ты понимаешь, что каждый твой шаг, он помогает людям, делает что-то хорошее. И потом, когда ты своими глазами видишь, как уничтожается школа, как уничтожаются детские сады, как уничтожаются те дома, в которых жили мои друзья, родственники. Откровенно, я уже понимаю, что такое ощущение злобы, иногда даже ненависти. Хотя это сложно, но откровенно я понимаю теперь это ощущение, хотя до 2022 года они были мне не свойственны.

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

— До начала полномасштабного вторжения в Часов Яре проживало около 13 тысяч жителей. Всех детей из города эвакуировали еще летом 2023-го. В настоящее время здесь остается 671 человек. Какое количество людей отказываются от эвакуации и какие называют причины?



— На данный момент мы можем сказать, что все оставшиеся отказываются от эвакуации. Одновременно с этим медленно, но работа имеет свои плоды. И людей, одного-двух мы вывозим и оказываем помощь в эвакуации. Давайте откровенно, у нас осталась основная масса — это пожилые люди, соответственно, люди, которые не просто приросли корнями к своей земле, они реально строили своими руками свои дома. Они у себя дома. Им очень трудно переступить через то, что они теряют все. Хотя если смотреть на ситуацию в городе, на те повреждения, которые уже получила наша громада, то мы фактически уже потеряли все. Поэтому их слова для меня тяжелые. Именно поэтому мы продолжаем призывы. Поэтому мы дальше работаем по эвакуации местных жителей из города. Еще в прошлом году у нас был только один такой вариант — микрорайон Восточный, как мы называем «Канал». Там парень получил ранения несовместимые с жизнью. И его знакомые похоронили прямо у пятиэтажки, рядом с которой он жил. Сейчас стараемся максимально этого не допускать, пока есть возможность, наши коммунальщики занимаются захоронением, самостоятельно делая гробы. Если это неизвестные — иногда хороним и в мешках. Это специальные мешки. Мы их закупали в свое время. Затем помогали волонтеры и военные.

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

— Как сейчас происходит эвакуация? Есть ли еще возможность кроме власти и военных у волонтеров заехать в Часов Яр для эвакуации? Что происходит потом, когда люди уехали из громады? Вы отслеживаете куда едут часовояровцы?



— Эвакуация вообще не простой процесс. Во-первых, нужно убедить людей, чтобы они уехали. Во-вторых, подобрать людям удобный маршрут. Потому что многие не согласны, когда не понимают, как они и где они будут находиться. Сотрудничаем с определенными волонтерами. Только с теми людьми, которые знают сам город и за время войны уже изучили улицы и понимают, куда можно поехать, а куда нет. И даже в этом моменте мы стараемся делать это совместными усилиями или сопровождаем их, или едем вместе с ними. Сейчас основная программа государственная. Сначала мы вывозим людей к шелтерам, где они могут прийти в себя, почувствовать, что такое жизнь с электричеством, что такое жизнь с водой, чтобы вернуться к нормальной, более или менее, жизни. И уже в этом моменте рассматриваем варианты. Основная масса людей едет к своим родственникам или знакомым. Соответственно просто помогаем им наладить контакт, помогаем в дальнейшем переезде, чтобы люди как можно комфортнее перенесли дорогу. Ну и, конечно, государственная программа, которая работает от военных администраций, областной, районной и городской, конечно. Все эти информационные блоки есть у нас на наших интернет-ресурсах. Плюс на каждом из пунктов предоставления гуманитарной помощи есть брошюры. Когда оказываем гуманитарную помощь, такие брошюрки кладем в пакеты или коробки. Ну а относительно отслеживания дальнейшей судьбы, конечно, отслеживаем. У нас есть хабы, работающие в интернет-формате. Когда у нас нет своего помещения, но есть ответственное лицо, которое в определенном городе собирает людей. Для этого у нас существует более десяти групп, поэтому пользуемся вайбером в этом моменте. И там четко следует информационная тема от горсовета, от военной администрации.

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

— Сможет ли, по вашему мнению, РФ захватить Часов Яр?



— Конечно, как местный житель, как руководитель громады, я уверен, что им этого не удастся. Откровенно, здесь лучше скажут военные, насколько мы смогли создать те условия, которые им необходимы, и насколько мы сможем удержаться. Но я верю в то, что город останется украинским.

— Часть экспертов говорит о том, что сейчас именно в битве за Часов Яр решается судьба Донецкой области, и если Часов Яр захватят, то у россиян возрастут шансы все же оккупировать всю территорию Донетчины. Что вы думаете по этому поводу?



— К сожалению, да, Часов Яр — одна из самых высоких точек Донецкой области. И соответственно, если, не дай Бог, такое сможет произойти, то открывается оперативное пространство фактически и на Константиновку, и на Дружковку, а также на Краматорск со Славянском. Потому это сложно.

Начальник ГВА Часов Яра Сергей Чаус. Фото: Новости Донбасса

— Есть ли информация о том, сколько жителей Часов Яра погибли и сколько ранены с начала полномасштабной войны?



— Для меня это сложная цифра. Эта информация есть, как погибшие, так и раненые. Ее больно озвучивать, потому что большинство этих людей я знал лично. Под сотню погибших и более сотни раненых. И раненые бывали разной степени: и легкие, и слишком сложные ранения, которые затем приводили к смерти.



— Что происходит с информационным пространством в громаде? Есть ли доступ к телевидению, радио, интернету? Какие источники информации используются?



— С информационной темой реально сложно. Почему? Потому что из-за отсутствия электричества в городе все остальные сложности. Мобильные операторы фактически не покрывают громаду своей связью. Есть отдельные точки, где люди имеют возможность хотя бы позвонить по телефону. Фактически основным местом получения информации, основным местом, где можно получить новости — это «Пункт несокрушимости», который снабжен генератором и «Старлинком», где люди могут прийти и получить все, что им необходимо. Плюс работает наше украинское радио. Но прямо скажу, к сожалению, работает и радио с той стороны. И понятно, что они совсем по-другому интерпретируют ситуацию и совсем по-другому настраивают людей.

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

— На сколько вражеская пропаганда влияет не то, что люди отказываются уехать? Возможно, там есть какие-то призывы, чтобы люди оставались, ждали Россию?



— Россия умеет промывать мозги, мы видим это на их примере, на примере оккупированных территорий, где люди непонятно для меня ведут себя. Влияет ли это на людей? Я думаю, что влияет. Мы мониторим также и вражеские ресурсы. Но, откровенно скажу, не столь глубоко, но, конечно, мы тоже слушаем, смотрим на эти ресурсы, на эти группы, на информационные ресурсы, чтобы понимать, как может сложиться ситуация.



— А сколько всего работников местной военной администрации до сих пор посещают город и имеют доступ к нему? Сколько человек работает в эвакуации?



— Военная администрация в настоящее время состоит из трех человек. Это три человека, которые постоянно ездят в город. Плюс у нас есть заместитель по городскому совету и староста по Калиновскому округу. Фактически пять человек, регулярно в городе, которые регулярно оказывают помощь и фактически лично работают именно в городе.

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

— А помогает ли местная администрация как-то ВСУ?



— Есть моменты, когда мы используем городской бюджет для помощи ВСУ. В прошлом году выделяли средства для приобретения нового автомобиля для одной из воинских частей, зарегистрированной у нас в громаде. И откровенно, здесь работы много. Есть материалы, которые мы передаем от наших друзей-волонтеров. Здесь может быть все что угодно: и турникеты, и медикаменты, и носилки.



— Часов Яр ваш родной город, и у вас было свое жилье. Есть ли у вас возможность сейчас доехать в тот район и в каком состоянии это жилье?



— К сожалению, уже нет возможности туда проехать. Квартира, в которой мы жили с женой, с детьми, разрушена. Прямой «прилет». У меня теперь хороший вид на звезды. Родительский дом — еще месяц назад стены стояли, но уже был поврежден. Пытался его немного привести в порядок. Но в тех условиях, в которых живет наш город, наша громада — это невозможно. Поэтому фактически, как и большинство жителей, моя семья осталась без своего жилья, все снимаем.

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

— На чем до полномасштабной войны основывалась экономика Часов Яра и есть ли планы по восстановлению?



— До войны основа бюджета это был Часовоярский огнеупорный комбинат, добывавший на территории общины огнеупорную глину. Это наша «Вода Донбасса», на которой работало довольно большое количество людей. Это были наши часовоярские автобусы. Частное предприятие, производящее маршрутки и на которых ездит до сих пор очень много людей. Частично сейчас это предприятие релоцировано. Это была основа. Плюс, после объединения громады, у нас появилось определенное количество сельхозземель, соответственно еще и оттуда копейка приходила. Сейчас фактически бюджет не получает никаких доходов. Понимаете, что на территории громады просто физически никто не может работать. С предприятиями мы поддерживаем связь. Пытаемся смотреть в будущее. Но мы понимаем, что сейчас это очень сложно. Сложно почему? Потому что я не знаю, что город сможет предложить этим предприятиям. А предприятия взаимно не могут понять, как дальше сложится, где они будут работать и будут ли они иметь возможность вернуться непосредственно в город. Поэтому связь поддерживаем, это 100%. Но сейчас это сложно.