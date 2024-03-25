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Захват Часов Яра в ближайшие месяцы вряд ли возможен — ISW

25 марта 2024, 09:58

Захват Часов Яра в ближайшие месяцы вряд ли возможен — ISW

В ближайшие месяцы Вооруженные силы Российской Федерации вряд ли смогут окружить или захватить Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 24 марта.

Аналитики отметили, что оккупанты начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении, одной из целей которых является захват Часов Яра. Однако за четыре месяца враг смог достичь лишь незначительных тактических успехов на северо-запад и запад от Бахмута.

В ISW отметили, что тактические успехи ВС РФ к востоку от Часов Яра не создают условия для окружения населенного пункта.

«Российским войскам, вероятно, придется достичь значительных тактических успехов к юго-востоку и северо-западу от Часов Яра, прежде чем начать окружение населенного пункта», — говорится в сообщении.

В случае захвата Часов Яра противник мог бы получить незначительные оперативные преимущества. В частности, это могло бы обезопасить юго-западный фланг российской линии фронта в районе Бахмут — Соледар, который долгое время был широким выступом.

Аналитики рассказали, что оккупация Часов Яра и продвижение на север и юг от города могло бы оттолкнуть ВСУ подальше от российских наземных линий связи в районе Бахмута. Также это могло бы отбросить украинцев из зоны действия артиллерии на участке шоссе Е40 возле Бахмута, поэтому ВСУ, вероятно, пришлось бы развернуть  артиллерию непосредственно на линии фронта, чтобы перекрыть логистику оккупантов вдоль большей части автодороги Соледар — Бахмут — Горловка.

Также Часов Яр открыл бы оккупантам пути продвижения к Константиновке Донецкой области. В частности, это был бы непосредственный путь к этой городской агломерации.

Аналитики добавили, что захват Часов Яра был бы более значимым с оперативной точки зрения, чем оккупация Авдеевки.

Напомним, 23 марта Минобороны России заявило о захвате села Ивановское (бывшее Красное) в Бахмутском районе Донецкой области. Украинские официальные лица потерю населенного пункта не подтверждали.

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