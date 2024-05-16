Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

Сайт НД можно читать в Донецке и Луганске, обойдя блокировки. Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL·E

«Новости Донбасса» заблокированы Россией на временно оккупированных территориях Украины, как и множество других независимых СМИ и платформ. Кроме того, зайти на наш сайт скорее всего не получится и в самой РФ. Но способы получить честные новости есть — об этом рассказываем далее.



Прежде всего рекомендуем

Воспользуйтесь VPN

Установите VPN на компьютере и на телефоне. С его помощь вы, скорее всего, сможете посещать сайт «Новости Донбасса».



VPN — это универсальный способ обхода блокировок. VPN-сервис помогает сделать ваше интернет-соединение более безопасным и анонимным. Простыми словами, когда вы используете VPN, это как будто вы входите в интернет через секретный туннель. Ваш реальный IP-адрес скрывается, и вместо него сайты видят IP-адрес VPN-сервиса.



Вместе с тем у VPN есть недостаток: российские власти могут попытаться заблокировать тот или иной VPN-сервис. Поэтому стоит выбирать продукт, который будет сопротивляться блокировкам и оставаться доступным.



Лучше не использовать бесплатные VPN-сервисы, так как они могут зарабатывать на продаже ваших данных. Зачастую платные VPN-сервисы предлагают бесплатный пробный период, после которого можно оформить подписку. Ознакомиться с такими предложениями можно здесь.



Кроме того, есть решение, позволяющее бесплатно пользоваться надежным VPN в течение года:

VPN Unlimited — коммерческий VPN-сервис, который предлагает украинцам бесплатную подписку на год. Для этого нужно создать аккаунт на сайте разработчика и подтвердить гражданство с помощью «Дія.Підпис».



Другой способ — браузер Ceno

Если вы используете устройства с операционной системой Android – загрузите и установите браузер Ceno из PlayMarket или F-droid.



Ceno (Censorship.No!) — это мобильный браузер канадской компании-разработчика eQualitie, которая создает децентрализованные интернет-сервисы для поддержки более равноправной сети. Браузер построен на базе Mozilla Fennec и использует архитектуру пиринговой (p2p или torrent) сети для обмена данными и контентом между пользователями.



Особенность браузера Ceno — кэширование сайтов, запрещенных в странах с авторитарными режимами, и доставка кэша с помощью альтернативных технологий внутрь таких стран. Зеркало сайта «Новости Донбасса» также входит в состав этого кэша и через браузер Ceno доступно как на оккупированных территориях Украины, так и в России.



«Новости Донбасса» в браузере Ceno

Таким образом, доступ через браузер Ceno к украинским ресурсам, запрещенных РФ, будет осуществляться без VPN, регистрации и ваших персональных данных, даже при отключении России от внешних каналов интернета.



Гражданам Украины, которые установили браузер Ceno, стоит использовать его как можно чаще для солидарности с украинцами, вынужденно оставшимися на оккупированных территориях.



Рекомендуем украинцам, оставшимся на оккупированных территориях, распространять информацию о браузере Ceno среди людей, которым вы доверяете. Также чаще его используйте для солидарности с другими пользователями, увеличения количества кэшированных страниц и более быстрого обмена кэшированными данными между вами.