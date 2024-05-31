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Люди считают, что о них забыли: Село в Донецкой области не восстанавливают после освобождения

Дмитрий Глушко
31 мая 2024, 21:10

Люди считают, что о них забыли: Село в Донецкой области не восстанавливают после освобождения

Село Богородичное не восстанавливаю после деоккупации осенью 2022 года. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса Село Богородичное не восстанавливаю после деоккупации осенью 2022 года. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

С момента освобождения северной части Донецкой области прошло почти два года, но в некоторых селах до сих пор нет света, газа и даже сообщения с соседними населенными пунктами. В разбитом селе Богородичном местные жители радуются даже недавно установленной модульной душевой и прачечной. Подробности — в репортаже «Новостей Донбасса».



Душ и стирка дважды в неделю

«В этом домике мы можем прийти постирать: у нас есть две машинки, есть три душевые кабинки, где мы можем искупаться. Видите, вот насос: он качает в водонагревательный бак и подает на стиральные машинки. Но, как мне объяснили, воды может хватить на месяц. Они, если заполнят, то месяц можно и постираться, и покупаться. Настолько все экономно: машинки лишней воды не берут», — показывает душевую и прачечную жительница Богородичного Ольга.

Модульная душевая и прачечная в Богородичном. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Ольга здесь за старшую — она следит за работой генератора, котла и стиральных машин.

«Это нужное дело для села. И очень хорошо, что есть где постираться и покупаться», — радуется местный житель Анатолий.

Принять душ и постирать вещи жители Богородичного могут два раза в неделю по предварительной записи.

Общественная прачечная в Богородичном — по-другому вещи в селе не постираешь. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

«Одна часть приходит в понедельник постираться. Вторая часть приходит в четверг постираться. У нас, сами понимаете, громада помогает, дает бензин. Света нет, но громада нас поддерживает», — объясняет нюансы Ольга.

Жительница Богородичного Ольга. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Почти два года без света

Электричество — проблема номер один для этого отрезанного от мира села. В ходе боевых действий все магистрали к Богородичному были перебиты. На протяжении полутора лет местные жители просят, чтобы в их домах снова появился свет.

«Был бы свет… Ну что, как 6 часов, даже 4 часа зимой, уже темно. Не посмотреть телевизор, ничего. Нам дали фонарики. Заряжать, конечно, телефоны надо, фонарики надо заряжать, а света у нас нет. Плохо, это очень плохо», — сетует жительница Богородичного Галина.

Богородичное. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

«Света нет, а на генератор сильно не разгонишься. Потому, что нет таких средств у людей, для того, чтобы генератор работал, допустим, по 5-6 часов в день. Каждый человек может себе позволить, чтобы генератор раз в неделю завести на два часа и не более», — объясняет Анатолий.

Богородичное находится на территории национального парка «Святые горы», который был туристической меккой региона до полномасштабного вторжения. В самом селе постоянно проживало порядка 800 человек. И люди здесь не бедствовали. Анатолий говорит, сейчас здесь проживает примерно три десятка людей, но могло бы быть больше. Возвращаться сюда многие не хотят из-за отсутствия инфраструктуры и электроэнергии. Ведь восстанавливать жилье, не имея возможности включить в розетку электроинструменты — тяжелый труд.

Богородичное находится примерно в 35 км от линии фронта. Карта DeepState

«Я это очень хорошо понимаю, потому, что я приехал и вообще ничего не было. Я лопатой все колотил, ведрами песок носил и все остальное. Но таких мало людей, которые приезжают и готовы к тому, чтобы ведрами песок носить и спать по 5 часов», — рассказывает Анатолий.

«Новости Донбасса» отправили запросы в министерство развития громад, территорий и инфраструктуры с просьбой объяснить, почему с момента деоккупации села в нем почти ничего не изменилось. Также хотели узнать: существует ли план восстановления Богородичного.

В ответе указано, что министерство не несет ответственности за восстановление электрики. Заниматься этим должны органы местной власти и компании на чьем балансе находятся разрушенные объекты. В свою очередь в компании энергетической компании ДТЭК на запрос «Новостей Донбасса» не ответили.

Богородичное. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

А у людей в Богородичном складывается впечатление, что о них забыли и власти не заинтересованы в восстановлении села.

«Тут немного нужно сделать, чтобы был свет. Тут один трансформатор поставить, где есть люди. А потом потихоньку как-то подсоединять и будет все нормально. Но это никому не нужно», — считает Анатолий.

Житель Богородичного Анатолий. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Ближайший банкомат — в 25 километрах 

И даже несмотря на это, некоторые жители Богородичного предпочитают вернуться домой, чем оставаться в эвакуации.

«Там не очень принимают тех кто выезжает, там есть проблемы. И нам приходилось жить, на продукты тратить, 1000 гривен в месяц. Вдвоем. Вот подумайте как оно. Так мы тогда еще получали по 2000 как ВПО (вынужденно перемещенные лица — ред.). А сейчас я не знаю, как люди выживают. Меня это сильно взволновало, я даже не знаю как они живут сейчас», — говорит вернувшийся в Богородичное пенсионер Анатолий.

«Конечно, жилось не очень хорошо, но жила. Решила приехать в село. Написали, что нет света, нет нигде ничего. Потом мне все предоставили: генератор привезли, продукты возят. Не обижают нас насчет этого», — отмечает местная жительница Галина.

Разрушенный в результате боевых действий мост на пути в Богородичное. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Второй проблемой в поселке является разрушенный мост через реку Северский Донец. По нему теперь нельзя добраться до соседнего Святогорск, расположенного всего в 5 км от Богородичного. Из-за этого людям приходится полчаса ехать 25 км в Славянск, чтобы элементарно снять деньги и купить себе самое необходимое. 

«Тяжело конечно, потому, что с карточки нужно деньги снять, а мне нужно кому-то давать, кого-то нанимать, чтобы поехали и сняли мне», — делится проблемой Галина.

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Когда начнется восстановление моста, который связывает соседние населенные пункты, «Новости Донбасса» спросили в Агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины. Там нам ответили, что проект и подрядчики уже определены, но вот финансирования для начала работ нет. Поэтому, местная власть запустила социальный автобус, чтобы как-то связать село с внешним миром.

«Это хорошо. Почему? Потому, что хлеб нам перестали возить и социальный автобус помогает нам поехать в город и купить хлеб», — объяснил Анатолий.

«Раз в неделю, во вторник, мы ездим в Славянск, бесплатно. Это хорошо. Установили нам стиральные машинки, душевые кабинки, я уже купалась. Очень хорошо, что за нас люди переживают. Но все равно нет жизни без света, нет жизни и без моста», — говорит Галина.

Жительница Богородичного Галина. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Не оставляют без внимания Богородичное и международные благотворительные организации. Они, помимо пищевых наборов, также привозят топливо для генераторов, брикеты для печей и медикаменты. Тем, кто заболел, проводят консультации. Благодарны местные жители и своему старосте.

«Хочется отдельно сказать про старосту села, Сергея Багрия, который действительно добровольно очень помогает тем жителям, которые вернулись, чтобы тут жить», — подчеркнул Анатолий.

В Богородичном все еще не разминированы многие улицы, на одной из них совсем недавно подорвался мужчина. Здесь централизовано не восстанавливают критическую инфраструктуру. Почему — ни нам, ни местным жителям узнать пока не удалось.

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