Восстанавливают, но есть нюанс. Как строительные подряды в Краматорске получают «свои»

Восстановление в Краматорске вызывает вопросы. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Несмотря на приближение фронта и обязательную эвакуацию, Краматорск в последнее время активно восстанавливает разрушенные и поврежденные здания. Большинство подрядов достается компаниям с довольно сомнительной репутацией или приближенным к городскому совету. Подробности — в расследовании «Новостей Донбасса».

Любимый подрядчик

Краматорск — один из немногих городов Донецкой области, который не слишком пострадал из-за боевых действий и обстрелов. Фактически за время полномасштабного вторжения враг лишь несколько раз наносил удары по жилым районам с многоэтажной застройкой. Чаще под обстрелами оказывались промышленные предприятия и частный сектор. Впрочем, несколько объектов социальной инфраструктуры и многоэтажек пострадали от ракетных ударов, и городские власти активно восстанавливают их за счет городского бюджета. С начала 2023 года на различные восстановления поврежденных объектов из городского бюджета Краматорска потрачено 301 миллион гривен.



Крупнейшим получателем средств на восстановление краматорских объектов является ООО многопрофильное общество «Ренессанс» — за неполных полтора года оно получило 97 миллионов гривен, что составляет почти треть всех расходов. Среди прочего, предприятие занимается восстановлением жилого дома на улице Ярослава Мудрого, 54, сильно пострадавшего во время одного из первых крупных ракетных ударов по городу. Стоимость этих работ составляет 63 миллиона гривен.

Поврежденный российским обстрелом жилой дом на улице Ярослава Мудрого, 54 в Краматорске. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Поврежденный российским обстрелом жилой дом на улице Ярослава Мудрого, 54 в Краматорске. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Кроме того, предприятие занимается реконструкцией 15 школы за 11 миллионов гривен и амбулатории в микрорайоне Лазурный за почти 10 миллионов гривен. Вообще «Ренессанс» является одним из самых любимых подрядчиков краматорской власти — в течение двух последних лет он собрал подрядов за счет городского бюджета почти на 160 миллионов гривен. По сведениям аналитической системы YouControl, предприятие зарегистрировано в Чернигове в 2019 году. Имеет уставный капитал 5 тысяч гривен и огромный перечень видов деятельности. В ноябре 2022 года номинальным владельцем и руководителем предприятия стал краматорец Павел Лесничий. Сначала он зарегистрировал предприятие в Бородянке, а весной 2023 года снова изменил юридический адрес на тот, по которому расположен бизнес-центр в Краматорске. Именно после этого изменения предприятие начало получать многомиллионные подряды от краматорской власти. Интересно, что в документах на закупку в системе ProZorro предприятие постоянно закрывает паспорт и налоговую справку своего руководителя и учредителя, а большинство подгруженных документов имеют печать и подпись в виде наложения одного и того же скана автографа Лесничего и печати предприятия.



Благодаря популярному сервису, где можно узнать, как абонент записан в номерах телефонов разных людей, среди характеристик Павла Лесничего очень часто встречается связь с коммунальным предприятием «Мост» и ООО «РСП Днепр». Кстати, номинальным владельцем ООО «РСП Днепр» некоторое время был и Михаил Кинишенко, который сейчас указан в качестве бухгалтера МО «Ренессанс». В 2020–2021 годах это предприятие получило в Донецкой области государственных заказов почти на 600 миллионов гривен. А в ноябре 2022 года Восточное межобластное управление АМКУ установило, что предприятие нарушило антимонопольное законодательство и доказало, что ООО «РСП Днепр» и ООО «Строительная фирма «МЕГАПОЛИС ИНВЕСТМЕНТ» во время участия в закупках фактически были одним целым — документы на торги загружались с одного компьютера, вход в банковские сервисы также происходил с одного электронного адреса, а руководство предприятий активно общались между собой по телефону. Кроме наложения штрафов, АМКУ наложил трехлетний запрет на участие предприятий в закупках. Именно после этого решения, Павел Лесничий стал владельцем МО «Ренессанс» из Чернигова, а новая компания без бана АМКУ начала активно выигрывать тендеры.

Поврежденный российским обстрелом жилой дом на улице Ярослава Мудрого, 54 в Краматорске. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Тендеры для «своих»

Еще один крупный получатель денег на восстановление Краматорска — ООО «Монтажно-строительная компания СДМК». За полтора года она получила муниципальных заказов на 38 миллионов гривен. За эти средства она должна капитально отремонтировать 5 поврежденных от обстрелов жилых домов в Краматорске. Среди них и значительно поврежденный дом на улице Богдана Хмельницкого. Стоимость его реконструкции превышает 24 миллиона гривен.



Поврежденный российским обстрелом дом на улице Богдана Хмельницкого, 4. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Пошкоджений російським обстрілом будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 4. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

Это предприятие также является активным получателем подрядов от Краматорской мэрии. Кроме реконструкции домов после обстрелов, оно также активно занимается обустройством укрытий в подвалах жилых домов города. Всего за последние годы предприятие получило бюджетных подрядов почти на 100 миллионов гривен. ООО «МБК СДМК» зарегистрировано в Краматорске. Номинальным владельцем и руководителем является Михаил Ганусей. В свое время он был руководителем Управляющей компании «Добробут Краматорск», владелицей которой является Марина Попова — жена Михаила Попова, бывшего кандидата в депутаты городского совета от «Слуги народа» и заместителя руководителя Управляющей компании «Ладис». Михаил Попов сейчас активно участвует во всех совещаниях краматорской мэрии по коммунальным вопросам. Кстати, крупным получателем денег на восстановление является и компания, которой Михаил Попов руководит и владеет напрямую. ЧП «Омфал-2» с 2023 года получило 14,2 миллионов гривен на восстановление поврежденного жилья в Краматорске. Преимущественно речь идет о домах, пострадавших после ракетного удара по дому на улице Марата, 13. Интересно, что этот дом власти восстанавливать, а скорее отстраивать, не спешат.



Разрушенный в результате российского обстрела дом на улице Марата, 13 в Краматорске. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Кроме того, еще почти 13 миллионов гривен получили за восстановление жилья частные предприниматели Валентина Андреева и Андрей Гуришкин, которые также связаны с Михаилом Поповым и УК «Ладис».



Еще 34 миллиона гривен получило на восстановление одной из пострадавших школ ООО «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ». Руководителем и владельцем этого общества является Давид Кизименко. Его отец Олег Кизименко был руководителем Донецкого областного управления капитального строительства во времена Виктора Януковича. В 2012 году старший Кизименко пошел работать заместителем городского головы Севастополя, после захвата Крыма остался на должности и уволился только в 2015 году. В 2018-м был задержан в Херсоне и обвинен в государственной измене. В том же году ему присудили 5 лет условного наказания. Бизнес семьи Кизименко уже много лет получал многомиллионные государственные заказы. В 2020-м Антимонопольный комитет поймал ООО «Хозхимсервис» (его владельцем является жена чиновника-предателя Алла Кизименко, а руководителем еще один сын — Марк Кизименко) на сговоре и наказал за это штрафом и запретом участвовать в тендерах до 2023 года. Впрочем, несмотря на запрет, компания в дальнейшем получала государственные заказы. В 2023 году Антимонопольный комитет снова поймал фирму на сговоре при закупках — на этот раз во время строительства краматорского полигона бытовых отходов и еще ряда объектов в области.



Более 25 миллионов на восстановление получил частный предприниматель Владимир Приб. Из них почти 19 миллионов — это расходы на оплату восстановления детского сада в Старой части города, который подвергся разрушениям в результате обстрела россиян, и еще 6 миллионов — реконструкция поврежденной школы в самом центре Краматорска. Владимира Приба очень часто называют человеком секретаря городского совета Игоря Сташкевича. Возможно, именно поэтому он специализируется на восстановлении школ и детских садов, ведь секретарь городского совета занимается именно этими отраслями в жизни города. Вместе с Романом Партаненко Владимир Приб является учредителем ООО «Востокстройпроммонтаж». Романа Портаненко в социальных сетях называют кумом секретаря городского совета Игоря Сташкевича. Так это или нет — неизвестно. Однако на странице Романа Портаненко в фейсбуке (которую он пока предусмотрительно скрыл от случайных пользователей) найдено фото, на котором он с Игорем Сташкевичем позирует в дружеских объятиях напротив мангала.



Игорь Сташкевич и Роман Портаненко. Фото: соцсети

В начале 2024 года Роман Портаненко погиб в ДТП. Но Владимир Приб продолжает получать бюджетные заказы. Только в этом году он получил подрядов на 6 миллионов гривен, а за время войны «натендерил» почти на 55 миллионов.

Решения без обсуждения

Следует отметить, что возмущение местных жителей вызывает не только тот факт, что деньги на восстановление городской инфраструктуры получают предприниматели по определенному перечню, имеющие давние и прочные связи с действующей городской властью. Очень часто возникают вопросы и о целесообразности такого восстановления в городе, который расположен в нескольких десятках километров от линии фронта и постоянно находится под угрозой новых обстрелов и разрушений. Власти постоянно говорят, что занимаются исключительно неотложным восстановлением, цель которого законсервировать объект и не дать ему разрушаться дальше. Впрочем, очень часто речь идет именно о капитальном восстановлении стоимостью в несколько десятков миллионов гривен.



Также громаду возмущает тот факт, что городская власть не приобщает ее к обсуждению планов восстановления города, а выбирает объекты, пользуясь какой-то собственной логикой. Например, во время восстановления многих домов в городе власть не собирается пока ничего делать с домом на улице Марата, 13. И это вызывает огромное недовольство у жителей, которые потеряли там жилье. Более того, в Краматорске нет понятной и публичной программы восстановления города или объяснения приоритета проведения определенных работ.



Кроме того, в городе не создано ни одного совещательного органа, который мог бы если не влиять на отбор объектов для восстановления, то хотя бы получать аргументацию от власти о приоритетах и быть площадкой для артикуляции ожиданий громады. Также не стоит забывать, что Донецкая область фактически лишена местного самоуправления — из-за военной агрессии во всех громадах созданы военные администрации и прекращена деятельность городских советов. Таким образом, в громадах отсутствует даже формальное обсуждение и утверждение бюджетов, которые распределяют по направлениям использования бюджетных средств.



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