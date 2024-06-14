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Старт Евро-2024. Украинцам прогнозируют выход из группы, а сборную представят футболисты со всех уголков страны

Олег Шевченко
14 июня 2024, 18:00

Старт Евро-2024. Украинцам прогнозируют выход из группы, а сборную представят футболисты со всех уголков страны

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Сегодня, 14 июня, в Германии стартует Евро-2024, на котором также выступит сборная Украины, выборов это право в стыковых матчах отборочного турнира Пути B, где наши футболисты обыграли команды Боснии и Герцеговины и Исландии с одинаковым счетом 2:1.

Этот Евро для команды Сергея Реброва станет четвертым подряд и уже третьим с момента вторжения России на территорию Украины в 2014 году. Последним «мирным» футбольным турниром среди сборных, в котором принимала участие Украина (основная сетка, не квалификация) был домашний Евро-2012.

А последним матчем стала игра в Донецке с родоначальниками футбола, командой Англии, которая прошла на «Донбасс-Арене» во время того же Евро-2012, во вторник 19 июня. Англия победила Украину 1:0.

Сейчас многие футбольные функционеры называют именно эту национальную команду, возможно, лучшей со времен провозглашения независимости.

Кто и откуда будет представлять сборную Украины на Евро-2024

Оснований для подобных выводов достаточно. Из 26 футболистов, попавших в сборную, 12 игроков представляют лучшие европейские чемпионаты. А 22 место в рейтинге ФИФА свидетельствует о том, что выход в финальную стадию турнира не стоит более воспринимать как праздник.

Стоит отметить, что украинская команда занимает 10-е место по цене своего состава среди стран, участвующих на Евро. Стоимость наших игроков футбольный сайт transfermarkt оценил в 379 млн евро

Стоимость всех игроков сборной Украины футбольный сайт transfermarkt оценил в 379 млн евро. Фото: transfermarkt.com

В окончательный список национальной команды Украины главного тренера Сергея Реброва попали (номер, Ф. И., место рождения, команда):

Вратари: 23. Андрей Лунин – Красноград, Харьковская область («Реал» Мадрид, Испания); 1. Георгий Бущан – Одесса («Динамо» Киев); 12. Анатолий Трубин – Донецк («Бенфика» Лиссабон).

Защитники: 22. Николай Матвиенко – Саки, АР Крым («Шахтер» Донецк); 24. Александр Тымчик – Крикливец, Винницкая область («Динамо» Киев); 3. Александр Сваток – Каменское, Днепропетровская область (СК «Днепр-1» Днепр); 16. Виталий Миколенко – Черкассы («Эвертон» Ливерпуль, Англия); 26. Богдан Михайличенко – Борисполь, Киевская область («Полесье» Житомир); 21. Валерий Бондар – Харьков («Шахтер» Донецк); 13. Илья Забарный – Киев («Борнмут», Англия); 2. Ефим Конопля – Донецк («Шахтер» Донецк); 4. Максим Таловеров – Донецк (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко – Ленинград, ныне Санкт-Петербург («Динамо» Киев); 19. Николай Шапаренко – Великая Новосёлка, Донецкая область («Динамо» Киев); 18. Владимир Бражко – Запорожье («Динамо» Киев); 6. Тарас Степаненко – Великая Новосёлка, Донецкая область («Шахтер» Донецк);

20. Александр Зубков – Макеевка, Донецкая область («Шахтер» Донецк); 14. Георгий Судаков – Брянка, Луганская область («Шахтер» Донецк); 17. Александр Зинченко – Радомышль, Житомирская область («Арсенал» Лондон, Англия); 15. Виктор Цыганков – Нагария-Винница («Жирона», Испания); 10. Михаил Мудрик – Красноград, Харьковская область («Челси» Лондон, Англия); 5. Сергей Сидорчук – Запорожье («Вестерло», Бельгия); 8. Руслан Малиновский – Житомир («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: 11. Артем Довбик – Черкассы («Жирона», Испания), 9. Роман Яремчук – Львов («Валенсия», Испания), 25. Владислав Ванат – Каменец-Подольский («Динамо» Киев).

Мотивация игрок сборной на Евро-2024

После отбора на Евро, представители зарубежных изданий часто задавали вопросы игрокам и тренерскому штабу сборной о мотивации футболистов, что им помогает готовиться к матчам. УАФ перед стартом турнира выпустил ролик под названием «Наши города хотели бы принять ЕВРО, но они борются за свободу!».



Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в интервью польскому изданию WP Sportowe Fakty рассказал о важности участия сборной Украины в Евро-2024, подчеркнув, что выход сине-желтых в финальную часть европейского первенства необходимо, особенно в военное время.

«Во-первых, мы показали, что даже во время войны можем конкурировать на самом высоком уровне, о чем свидетельствует наша квалификация на футбольный континентальный форум. Во-вторых, мы с гордостью представляем Украину и напоминаем миру, через что мы проходим. Каждая победа Украины, как на поле, так и вне его, очень важна для каждого украинца, особенно для тех, кто сейчас защищает нашу страну. К сожалению, мировой интерес к войне в Украине угасает. Часто слышу вопрос: "У вас еще продолжается эта война?". Это очень больно, потому что мы боремся за свое существование, но мы также боремся за цивилизованный мир против сильного врага. И участие Украины в Евро-2024 в это время, когда в стране идет полномасштабная война — очень хорошая возможность напомнить об этом миру», — подчеркнул президент УАФ.

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров считает, что все происходящее сейчас в Украине, в частности, война, убийство гражданского населения, является дополнительной мотивацией для игроков.

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Футболисты не остаются в стороне, несмотря на жизнь в других странах, они поддерживают ВСУ и донатят на сборы, которые проводят активисты и не только. Они отправляют транспорт и помогают со сборами на дроны, понимая, что могут играть в футбол именно благодаря украинским военным.

Шансы Украины на выход из группы Е

Один из главных обозревателей ESPN и корреспондент итальянской спортивная газеты Corriere dello Sport Габриэле Маркотти считает, что Бельгия может победить в группе Е, куда также попали Украина, Румыния и Словакия.

По мнению спортивного журналиста, наша сборная единственная команда в квартете, кто способен составить конкуренцию бельгийцам, потому что двум основным игрокам оборонительного плана «Красных дьяволов» (прозвище национальной сборной команды Бельгии) Яну Вертонгену и Акселю Витселю на двоих уже исполнилось 72 года.

«Это еще одна команда, игроков которой я снова просматривал, там в составе много талантливых исполнителей. К примеру Довбик, Судаков, о котором все говорят, вратарь Трубин и очень хороший защитник Забарный, а также Зинченко и Мудрик», — отмечает Маркотти.

Итальянский специалист добавил, что все в руках главного тренера Реброва и его подопечных, оценив Украину вторым претендентом на выход из группы Е, опережая соседние страны Румынию и Словакию.

По данным спортивного портала ESPN, шансы нашей команды занять первое место составляют лишь 20%, однако команда Реброва имеет вероятность в 68% на выход в следующий этап турнира.

Издание отмечает, что спустя более двух лет войны с Россией Украина каким-то образом продолжает демонстрировать интересные вещи в сфере спорта. ESPN напомнило, как три года назад наша команда дошла до четвертьфинала Евро-2020, а победы в плей-офф над Боснией и Герцеговиной и Исландией в марте принесли очередную путевку на континентальное первенство.

Футбольным экспертам нравится костяк команды, собранный из молодых и перспективных игроков, перебравшихся в европейские чемпионаты, в сочетании с опытными представителями УПЛ.

Прогнозы Opta на Евро-2024

По подсчетам авторитетного суперкомпьютера Opta Analyst, Англия (19,9%) является фаворитом на победу в турнире. Команда Гарета Саутгейта никогда не выигрывала Евро и в последний раз потерпела душераздирающее поражение от Италии, но модель Opta дает им наибольшую вероятность добиться успеха в этом году.

Наиболее вероятной командой, которая остановит Англию, является Франция (19,1%), победившей «Трех львов» в Катаре. Хозяева турнира Германия имеет шансы на победу (12,4%), Испания (9,6%), а Португалия (9,2%).

Нидерландам отдают (5,1%), действующим чемпионам Италии (5,0%) и конкуренту Украины в группе Е Бельгии — (4,7%). Суперкомпьютер дает (26%) на выход Украины в четвертьфинал и (1%) на выигрыш.

Прогноз на Евро-2024 суперкомпьютера Opta. Фото: theanalyst.com

Сборная Украины начнет футбольный турнир среди национальных команд старого континента встречей с командой Румынии 17 июня в 16:00 на «Арена Мюнхен» в одноименном городе.  

В превью к матчу на сайте УЕФА болельщикам уже предложили проголосовать, выбрав будущего победителя этой пары. К обеду 14 июня, с небольшим перевесом 47% на 44%, футбольные фанаты разных стран отдали свое предпочтение украинской команде.     

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