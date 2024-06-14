Старт Євро-2024. Українцям прогнозують вихід із групи, а збірну представлятимуть футболісти з усіх куточків країни

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Сьогодні, 14 червня, у Німеччині стартує Євро-2024, на якому також виступить збірна України, виборов це право у стикових матчах відбіркового турніру Шляху B, де наші футболісти обіграли команди Боснії та Герцеговини та Ісландії з однаковим рахунком 2:1.



Цей Євро для команди Сергія Реброва стане четвертим поспіль та вже третім з моменту вторгнення Росії на територію України у 2014 році. Останнім «мирним» футбольним турніром серед збірних, у якому брала участь Україна (основна сітка, не кваліфікація), був домашній Євро-2012.



А останнім матчем стала гра у Донецьку із родоначальниками футболу, командою Англії, яка пройшла на «Донбас-Арені» під час того ж Євро-2012, у вівторок 19 червня. Англія перемогла Україну 1:0.



Зараз багато футбольних функціонерів називають саме цю національну команду, можливо, найкращою з часів проголошення незалежності.

Хто і звідки представлятиме збірну України на Євро-2024

Підстав для таких висновків достатньо. З 26 футболістів, які потрапили до збірної, 12 гравців представляють найкращі європейські чемпіонати. А 22 місце у рейтингу ФІФА свідчить про те, що вихід у фінальну стадію турніру не варто сприймати більше як свято.



Варто зазначити, що українська команда посідає 10 місце за ціною свого складу серед країн, що беруть участь на Євро. Вартість наших гравців футбольний сайт transfermarkt оцінив у 379 млн євро.

Вартість всіх гравців збірної України футбольний сайт transfermarkt оцінив у 379 млн євро. Фото: transfermarkt.com

До остаточного списку національної команди України головного тренера Сергія Реброва потрапили (номер, П. І., місце народження, команда):



Воротарі: 23. Андрій Лунін – Красноград, Харківська область («Реал» Мадрид, Іспанія); 1. Георгій Бущан – Одеса («Динамо» Київ); 12. Анатолій Трубін – Донецьк («Бенфіка» Лісабон).



Захисники: 22. Микола Матвієнко – Саки, АР Крим («Шахтар» Донецьк); 24. Олександр Тимчик – Крикливець, Вінницька область («Динамо» Київ); 3. Олександр Сваток – Кам'янське, Дніпропетровська область (СК «Дніпро-1» Дніпро); 16. Віталій Миколенко – Черкаси («Евертон» Ліверпуль, Англія); 26. Богдан Михайліченко – Бориспіль, Київська область («Полісся» Житомир); 21. Валерій Бондар – Харків («Шахтар» Донецьк); 13. Ілля Забарний – Київ («Борнмут», Англія); 2. Юхим Конопля – Донецьк («Шахтар» Донецьк); 4. Максим Таловєров – Донецьк (ЛАСК Лінц, Австрія).



Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко – Ленінград, нині Санкт-Петербург («Динамо» Київ); 19. Микола Шапаренко – Велика Новосілка, Донецька область («Динамо» Київ); 18. Володимир Бражко – Запоріжжя («Динамо» Київ); 6. Тарас Степаненко – Велика Новосілка, Донецька область («Шахтар» Донецьк);



20. Олександр Зубков – Макіївка, Донецька область («Шахтар» Донецьк); 14. Георгій Судаков – Брянка, Луганська область («Шахтар» Донецьк); 17. Олександр Зінченко – Радомишль, Житомирська область («Арсенал» Лондон, Англія); 15. Віктор Циганков – Нагарія-Вінниця («Жирона», Іспанія); 10. Михайло Мудрик - Красноград, Харківська область («Челсі» Лондон, Англія); 5. Сергій Сидорчук – Запоріжжя («Вестерло», Бельгія); 8. Руслан Малиновський – Житомир («Дженоа» Генуя, Італія).



Нападники: 11. Артем Довбик – Черкаси («Жирона», Іспанія), 9. Роман Яремчук – Львів («Валенсія», Іспанія), 25. Владислав Ванат – Кам'янець-Подільський («Динамо» Київ).

Мотивація гравців збірної на Євро-2024

Після відбору на Євро, представники закордонних видань часто ставили питання гравцям та тренерському штабу збірної щодо мотивації футболістів, що їм допомагає готуватися до матчів. УАФ перед стартом турніру випустив ролик під назвою «Наші міста хотіли б прийняти ЄВРО, але вони виборюють свободу!».







Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко в інтерв'ю польському виданню WP Sportowe Fakty розповів про важливість участі збірної України в Євро-2024, наголосивши, що вихід синьо-жовтих у фінальну частину європейської першості необхідний, особливо у воєнний час.



«По-перше, ми показали, що навіть під час війни можемо конкурувати на найвищому рівні, про що свідчить наша кваліфікація на футбольний континентальний форум. По-друге, ми з гордістю представляємо Україну та нагадуємо світові, через що ми проходимо. Кожна перемога України, як на полі, так і поза ним, є дуже важливою для кожного українця, особливо для тих, хто зараз захищає нашу країну. На жаль, світовий інтерес до війни в Україні згасає. Часто чую питання: "У вас ще продовжується ця війна?". Це дуже боляче, тому що ми боремося за своє існування, але ми також боремося за цивілізований світ проти сильного ворога. І участь України на Євро-2024 у цей час, коли в країні триває повномасштабна війна — дуже хороша нагода нагадати про це світу», — наголосив президент УАФ.



Головний тренер національної команди Сергій Ребров вважає, що все, що відбувається зараз в Україні, зокрема війна, вбивство цивільного населення, є додатковою мотивацією для гравців.

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Футболісти не залишаються осторонь, попри життя в інших країнах, вони підтримують ЗСУ та донатять на збори, які проводять активісти й не лише. Вони відправляють транспорт та допомагають зі зборами на дрони, розуміючи, що можуть грати у футбол саме завдяки українським військовим.

Шанси України на вихід із групи Е

Один із головних оглядачів ESPN та кореспондент італійської спортивної газети Corriere dello Sport Габріеле Маркотті вважає, що Бельгія стане переможцем у групі Е, куди також потрапили Україна, Румунія та Словаччина.



На думку спортивного журналіста, наша збірна єдина команда у квартеті, хто здатний скласти конкуренцію бельгійцям, тому що двом основним гравцям оборонного плану «Червоних дияволів» (прізвисько національної збірної команди Бельгії) Яну Вертонгену та Акселю Вітселю на двох уже виповнилося 72 роки.



«Це ще одна команда, гравців якої я знову переглядав, там у складі багато талановитих виконавців. Наприклад, Довбик, Судаков, про якого всі говорять, воротар Трубін і дуже хороший захисник Забарний, а також Зінченко та Мудрик», — зазначає Маркотті.



Італійський фахівець додав, що все в руках головного тренера Реброва та його підопічних, оцінивши Україну другим претендентом на вихід із групи Е, випереджаючи сусідні Румунію та Словаччину.



За даними спортивного порталу ESPN, шанси нашої команди зайняти перше місце становлять лише 20%, проте команда Реброва має ймовірність 68% на вихід у наступний етап турніру.



Видання зазначає, що понад два роки війни з Росією Україна якимось чином продовжує демонструвати цікаві речі у сфері спорту. ESPN нагадала, як три роки тому наша команда дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, а перемоги у плей-офф над Боснією і Герцеговиною та Ісландією у березні принесли чергову путівку на континентальну першість.



Футбольним експертам подобається кістяк команди, зібраний із молодих та перспективних гравців, які перебралися до європейських чемпіонатів, у поєднанні з досвідченими представниками УПЛ.

Прогнози Opta на Євро-2024

За підрахунками авторитетного суперкомп'ютера Opta Analyst, Англія (19,9%) є фаворитом на перемогу у турнірі. Команда Гарета Саутгейта ніколи не вигравала Євро і востаннє зазнала болючої поразки від Італії, але модель Opta дає їм найбільшу ймовірність досягти успіху цього року.



Найбільш імовірною командою, яка зупинить Англію, є Франція (19,1%), яка перемогла «Трьох левів» у Катарі. Хазяї турніру Німеччина має шанси на перемогу (12,4%), Іспанія (9,6%), а Португалія (9,2%).



Нідерландам дають (5,1%) на перемогу, чинним чемпіонам Італії (5,0%) та конкуренту України у групі Е Бельгії – (4,7%). Суперкомп'ютер дає (26%) на вихід України до чвертьфіналу та лише (1%) на виграш.

Прогноз на Євро-2024 суперкомп'ютера Opta. Фото: theanalyst.com

Збірна України розпочне футбольний турнір серед національних команд старого континенту зустріччю з командою Румунії 17 червня о 16:00 на «Арена Мюнхен» в однойменному місті.



У прев'ю до матчу на сайті УЄФА вболівальникам вже запропонували проголосувати, обравши майбутнього переможця цієї пари. До обіду 14 червня, з невеликою перевагою 47% на 44%, футбольні фанати різних країн віддали перевагу українській команді.