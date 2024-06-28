Есть ли у ВСУ дроны с машинным зрением, почему военные хотят купить «Цукорок»? Интервью с главредом Defence Express

Современные дроны, которые изобрели в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Россия начала запускать по Украине модифицированные ракеты Х-101 с кассетными боеприпасами — в чем их опасность и сложнее ли их сбивать? Украина получит новые комплексы Patriot от западных партнеров — какое количество ожидается? А Соединенные Штаты согласовали использование американского оружия по территории РФ, но достаточно ли разрешенной дальности, чтобы сорвать масштабные операции России?



Россия, в свою очередь, развернула в оккупированном Крыму новейший комплекс С-500, чтобы защитить Крымский мост от ударов ATACMS — однако поможет ли это? Об этом и другом «Новости Донбасса» поговорили с главным редактором издания Defence Express Олегом Катковым.







— Силы специальных операций показали уничтожение редкой российской станции радиорелейной связи Р-416ГМ. По словам украинских военных, это первый случай уничтожения такой станции за всю войну, а поступили они на вооружение ВС РФ только в 2018 году. ВСУ сообщили, что для поражения использовали новейшую разработку. Что это за дрон?



— Ну, конечно, это дрон-камикадзе, но он отличается от тех, которые уже использовались Cилами обороны Украины. Речь идет на сто процентов о какой-то новой разработке или модернизации существующей, обладающей действительно интересными характеристиками. Во-первых, такие радиорелейные станции связи не размещаются близко к передовой, они стоят в глубине, как минимум за 15 километров, если не за 25. То есть, это был дальнобойный удар. Я не смог геолоцировать место событий и не нашел его точную локацию, но, мне кажется, речь идет о дальнем тыле, а не о непосредственной близости к линии фронта. В любом случае это был дальнобойный удар. Также следует отметить, что на втором эпизоде видно, как дрон пытается попасть именно в цель. Несмотря на то, что его, возможно, сносило ветром, метка на экране стабильна и зафиксирована на конкретном участке этой станции. По моему мнению, это может указывать на использование механизмов машинного зрения и автосопровождения цели. Это важная технология, потому что она позволяет работать даже в условиях радиоэлектронной борьбы. Надеемся, что это не просто новая разработка, а массовая разработка, и мы будем видеть все больше таких впечатляющих видео.



— РФ также массово использует дроны, и украинским военным нужно от них защищаться. В профильных соцсетях, посвященных БПЛА, ежедневно можно увидеть сотни запросов от бойцов ВСУ: «Где купить "Цукорок"?» Это украинский детектор беспилотников. Как именно этот компактный прибор или, возможно, другие аналоги позволяют защититься от враждебных БПЛА?



— Фокус в том, что Вооруженные силы Украины действительно нуждаются в портативных пеленгаторах для каждого бойца и каждой боевой машины. Это не абстрактные фразы, а реально огромная потребность. Когда речь идет о средствах, которые позволяют предупредить о появлении российских дронов или беспилотных летательных аппаратов, подразумевается пеленгация их сигналов. Любой дрон, будь то FPV-дрон или разведывательный дрон, обычно коммуницирует с оператором, передавая видеоизображение и получая команды управления. Это создает радиоактивность на соответствующих частотах и по определенным алгоритмам, которые могут фиксировать пеленгаторы. Особенность некоторых из них заключается в том, что такие пеленгаторы обычно массивны и монтируются на отдельных комплексах радиотехнической или радиоэлектронной разведки — это отдельные машины на базе грузовиков и пикапов. Задача состоит в том, чтобы сделать миниатюрный носимый пеленгатор, который не будет выдавать всю радиоэлектронную обстановку, но будет выполнять простую задачу: предупреждать о наличии поблизости вражеского российского беспилотного летательного аппарата и, желательно, указывать хотя бы его тип.

«Цукорок» — это двухдиапазонный прибор, который за 2-3 километра предупреждает о том, что где-то рядом летают вражеские БПЛА. Фото: Николай Колесник / Facebook

— Байден и Шольц заявили о предоставлении Киеву дополнительных систем Patriot. О каком количестве систем идет речь?



— Речь идет об одной полноценной немецкой батарее. Американская также будет полностью оснащена. Половинка от Нидерландов. В Нидерландах еще не установлены командные пункты связи и необходимое количество пусковых установок и радаров, есть только несколько пусковых установок и радар. Кроме того, у нас есть SAMP-T отдельно, но скоро он будет полностью укомплектован, вероятно, таким образом, что у нас будет три «Пэтриота» и один SAMP-T.



— Куда вероятнее всего направят системы Patriot? С учетом ситуации в Харьковской области, которую РФ активно бомбит с использованием КАБов в последнее время, многие высказывают острую необходимость размещения систем Patriot именно там. Как вы считаете?



— Это тактика использования оружия. То есть, какая она будет? Может ли она выполнить эту задачу? Да, Patriot может отогнать вражескую авиацию от рубежей сброса их дальнобойных планирующих бомб. Он может справиться с этой задачей. Но если ограничиваться только «Пэтриотами» в противодействии этой угрозе, то, к сожалению, мы не достигнем успеха. Борьба с этой угрозой должна быть комплексной. Нам нужно средство, чтобы отогнать вражескую авиацию от переднего края. В случае с Харьковом — от границы вообще. Ведь когда враг беспрепятственно забрасывает бомбами город, убивая мирных жителей, это не просто точечные атаки, это террористические удары по жилым районам. Patriot необходим, чтобы отогнать их. Но нам также нужно обсуждать возможные ограничения ударов по аэродромам в России, где базируются бомбардировщики Су-34, включая аэродром «Балтимор» под Воронежем. Эти аэродромы должны быть атакованы. Уничтожение самолетов на этих базах — это лучший сценарий. Тогда мы сможем говорить о необходимости меньшего количества «Пэтриотов», которые так сложно достать.

Patriot. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

— И здесь возникает болезненный вопрос относительно разрешений и запретов для украинских военных на использование западного оружия по территории РФ. Институт изучения войны подсчитал, что его можно применять по военным объектам только на 16% территории России. Напомним, что американский президент Джо Байден заявлял, что Киев не должен бить по Москве или Кремлю. Разрешено использовать американское оружие вблизи границы, когда оттуда наносятся удары по конкретным целям на территории Украины. Да, США действительно сделали шаг в правильном направлении относительно использования американского оружия, но устраивает ли нас такое расстояние и эти территории, по которым разрешено бить? Достаточно ли этого, чтобы остановить Россию?



— Трудно вообще вести какую-либо войну, когда у тебя есть искусственная стена. Возьмем ситуацию, которая была до недавнего разрешения: стоит российский танк на территории Российской Федерации, сразу за пограничным столбиком, и стреляет по украинскому селу, как обычно, не разбираясь, убивает гражданских. Это село защищает украинский солдат. У него в руках отличный противотанковый ракетный комплекс Javelin, но российский танк находится под защитой США, потому что они запретили использовать западное оружие по территории Российской Федерации. Мне кажется, это совершенно нечеловечное, абсурдное условие. Например, нам нельзя бить по российской артиллерии с помощью американского вооружения, которая стоит в десяти-пятнадцати километрах от границы, на территории РФ. Или нельзя бить по комплексам С-300, которые расположены за Белгородом и регулярно обстреливают Харьков, или по авиабазе в Воронежской области, откуда взлетают Су-34 для бомбардировки Харькова. Ничего не меняется, кроме дальности, на которой они находятся от пограничного столбика.



— То есть нужно говорить не о дальности, на которую можно стрелять по территории России, а о необходимости поражения объектов, представляющих угрозу для Украины. Кстати, недавно украинская армия нанесла ракетные удары по позициям запуска ракет в России, чтобы сократить количество обстрелов города Харькова. Какое оружие в арсенале ВСУ сейчас способно на такие операции?



— Речь идет о западном оружии, в первую очередь о ракетных системах HIMARS с их высокоточными ракетами GMLRS с дальностью до 80 километров и GLSDB с дальностью до 150 километров, которые, как утверждается, показали спорную эффективность на больших расстояниях. Также следует упомянуть ракеты ATACMS в двух версиях: с дальностью до 165 и до 300 километров. Отдельного внимания заслуживают ракеты Storm Shadow / SCALP, поскольку Великобритания и Франция заявили о возможности их использования по военным объектам на территории Российской Федерации. Из дальнобойного оружия, наверное, это все.



— В то же время украинские военные постепенно «открывают» небо над Крымом. За последние месяцы зафиксирован ряд успешных ударов ВСУ по объектам РЛС, ПВО, авиабазам, а также по российским кораблям и катерам в Крыму. Сейчас россияне в панике ожидают удара по Крымскому мосту и стягивают на полуостров средства ПВО, которые мы активно нейтрализуем. Системы С-300/400 оказались абсолютно беспомощными против американских баллистических ракет ATACMS, находящихся на вооружении Сил обороны Украины, что побудило РФ разместить в Крыму свой новейший комплекс С-500 «Прометей». Будет ли эта установка эффективной против ATACMS? Российские пропагандисты утверждают, что С-500 подтвердил способность сбивать как баллистические ракеты, так и гиперзвуковые цели. Не является ли это очередной вундервафлей?



— Про С-500 известно очень мало, и в этом основная проблема. В его уникальных аналоговнетных характеристиках заявлено, что это комплекс противоракетной обороны. Однако, учитывая имеющуюся информацию, хотя ее крайне мало, а количество кадров на видео, где видна эта установка и ее ракета, очень ограничено, можно сделать вывод, что речь идет о модернизации комплекса С-300В. Именно С-300В, а не просто С-300. Это фактически другой комплекс, который изначально был предназначен для противоракетной обороны еще со времен СССР, то есть для перехвата баллистических ракет, и С-500 представляет его модернизацию. В чем суть? Когда речь идет о перехвате баллистических целей, практика показала, что это достигается только кинетическим перехватом, когда зенитная ракета должна врезаться в баллистическую ракету. Это и обеспечивает максимальную вероятность поражения баллистической цели. Но у РФ нет кинетических перехватчиков, и даже для комплекса С-500 кинетический перехват не задекларирован. Они заявляют, что он может сбивать баллистические ракеты. Поэтому на вопрос, сможет ли С-500 перехватить баллистические ракеты, мне хотелось бы увидеть, как это будет происходить.



— Россия начала запускать по Украине модифицированные ракеты Х-101 с кассетными боеприпасами. Недавно такие ракеты были сбиты в Киевской области. Сложнее ли их поражать?



— По сложности сбивания ракеты не изменились. В конце марта мы получили информацию, что противник начал производство модифицированных ракет Х-101 с двумя отдельными боевыми частями. Тогда же была сбита первая такая ракета. Впоследствии враг применял Х-101 с двумя боевыми частями, одна из которых кассетная, для ударов, вероятно, по военным аэродромам. Геометрические параметры ракеты не изменились, изменились лишь внутренние компоненты. Поэтому нет разницы в их сбивании. Ранее при сбитии можно было найти и обезвредить унитарную боевую часть. Сейчас, после уничтожения таких ракет с кассетными боевыми частями, район падения будет захламлен кассетными суббоеприпасами.

Фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Фото: Отдел коммуникации полиции Киевской области