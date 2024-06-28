Чи є у ЗСУ дрони з машинним зором, чому військові хочуть купити «Цукорок»? Інтерв’ю з головним редактором Defence Express

Сучасні дрони, які винайшли в Україні. Фото: Міністерство оборони України

Росія почала запускати по Україні модифіковані ракети Х-101 з касетними боєприпасами — у чому їхня небезпека і чи складніше їх збивати? Україна отримає нові комплекси Patriot від західних партнерів — яка кількість очікується? А Сполучені Штати погодили використання американської зброї по території РФ, але чи достатньо дозволеної дальності, щоб зірвати масштабні операції Росії?



Росія, своєю чергою, розгорнула в окупованому Криму новітній комплекс С-500, щоб захистити Кримський міст від ударів ATACMS — однак чи допоможе це? Про це та інше «Новости Донбассу» поговорили з головним редактором видання Defence Express Олегом Катковим.







— Сили спеціальних операцій показали знищення рідкісної російської станції радіорелейного зв'язку Р-416ГМ. За словами українських військових, це перший випадок знищення такої станції за всю війну, а надійшли вони на озброєння ЗС РФ тільки 2018 року. ЗСУ повідомили, що для ураження використовували новітню розробку. Що це за дрон?



— Ну, звісно, це дрон-камікадзе, але він відрізняється від тих, які вже використовувалися Cилами оборони України. Йдеться на сто відсотків про якусь нову розробку або модернізацію наявної, що має дійсно цікаві характеристики. По-перше, такі радіорелейні станції зв'язку не розміщуються близько до передової, вони стоять у глибині, щонайменше за 15 кілометрів, якщо не за 25. Тобто, це був далекобійний удар. Я не зміг визначити місце подій і не знайшов його точної локації, але, мені здається, йдеться про дальній тил, а не про безпосередню близькість до лінії фронту. У будь-якому разі це був далекобійний удар. Також слід зазначити, що на другому епізоді видно, як дрон намагається влучити саме в ціль. Попри те, що його, можливо, зносило вітром, мітка на екрані стабільна і зафіксована на конкретній ділянці цієї станції. На мою думку, це може вказувати на використання механізмів машинного зору та автосупроводження цілі. Це важлива технологія, тому що вона дає змогу працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби. Сподіваємося, що це не просто нова розробка, а масова розробка, і ми будемо бачити все більше таких вражаючих відео.



— РФ також масово використовує дрони, і українським військовим потрібно від них захищатися. У профільних соцмережах, присвячених БПЛА, щодня можна побачити сотні запитів від бійців ЗСУ: «Де купити "Цукорок"?» Це український детектор безпілотників. Як саме цей компактний прилад чи, можливо, інші аналоги дозволяють захиститися від ворожих БПЛА?



— Основна проблема в тому, що Збройні сили України дійсно потребують портативних пеленгаторів для кожного бійця і кожної бойової машини. Це не абстрактні слова, а справді велика потреба. Коли йдеться про засоби, які дозволяють попереджати про появу російських дронів або безпілотних літальних апаратів, мається на увазі пеленгація їхніх сигналів. Будь-який дрон, чи то FPV-дрон, чи то розвідувальний дрон, зазвичай комунікує з оператором, передаючи відеозображення й отримуючи команди управління. Це створює радіосигнали на відповідних частотах і за певними алгоритмами, які можуть фіксувати пеленгатори. Особливість деяких із них у тому, що такі пеленгатори зазвичай громіздкі й монтуються на окремих комплексах радіотехнічної або радіоелектронної розвідки — це окремі машини на базі вантажівок і пікапів. Завдання полягає в тому, щоб створити мініатюрний переносний пеленгатор, який не виявлятиме всієї радіоелектронної обстановки, але виконуватиме просте завдання: попереджатиме про наявність поблизу ворожого російського безпілотного літального апарата і, бажано, вказуватиме хоча б його тип.||

«Цукорок» — це дводіапазонний прилад, який за 2–3 кілометри попереджає про те, що десь поряд літають ворожі БПЛА. Фото: Микола Колесник / Facebook

— Байден і Шольц оголосили про надання Києву додаткових систем Patriot. Про яку кількість систем йдеться?



— Йдеться про одну повноцінну німецьку батарею. Американська також буде повністю оснащена. Від Нідерландів буде часткова батарея, лише половина, через те, що ще не встановлені командні пункти зв'язку та потрібна кількість пускових установок і радарів, є тільки кілька пускових установок і радар. Крім того, у нас є SAMP-T окремо, але скоро його повністю укомплектують, ймовірно, таким чином, що в нас буде три Patriot та один SAMP-T.



— Куди найімовірніше направлять системи Patriot? З урахуванням ситуації в Харківській області, яку РФ активно бомбить із використанням КАБів останнім часом, багато хто висловлює гостру необхідність розміщення систем Patriot саме там. Як ви вважаєте?



– Це тактика використання зброї. Чи може вона виконати це завдання? Так, системи Patriot можуть відігнати ворожу авіацію від рубежів скидання їхніх далекобійних плануючих бомб і впоратися з цим завданням. Проте, якщо обмежуватися тільки системами Patriot для протидії цій загрозі, то, на жаль, ми не досягнемо успіху. Боротьба з цією загрозою має бути комплексною. Потрібні засоби, щоб відігнати ворожу авіацію від переднього краю, а у випадку з Харковом — від кордону взагалі. Адже коли ворог безкарно закидає місто бомбами, вбиваючи мирних жителів, це не просто точкові атаки, це терористичні удари по житлових районах. Системи Patriot необхідні, щоб їх відігнати. Але також слід обговорювати можливість ударів по російських аеродромах, де базуються бомбардувальники Су-34, включно з аеродромом «Балтимор» під Воронежем. Ці аеродроми мають бути атаковані. Знищення літаків на цих базах — найкращий сценарій. Тоді можна буде говорити про необхідність меншої кількості систем Patriot, які так складно отримати.

Patriot. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

— І тут постає болюче питання щодо дозволів та заборон для українських військових на використання західної зброї на території РФ. Інститут вивчення війни підрахував, що її можна застосовувати по військових об'єктах тільки на 16% території Росії. Нагадаємо, що американський президент Джо Байден заявляв, що Київ не повинен бити по Москві чи Кремлю. Дозволено використовувати американську зброю поблизу кордону, коли звідти завдаються удари по конкретних цілях на території України. Так, США справді зробили крок у правильному напрямку щодо використання американської зброї, але чи влаштовує нас така відстань і ці території, по яким дозволено бити? Чи достатньо цього, щоб зупинити Росію?



— Важко взагалі вести війну, коли є штучна стіна. Візьмемо ситуацію, яка була до нещодавнього дозволу: стоїть російський танк на території Російської Федерації, одразу за прикордонним стовпчиком, і стріляє по українському селу, як завжди, не розбираючи, вбиває цивільних. Це село захищає український солдат. У нього в руках чудовий протитанковий ракетний комплекс Javelin, але російський танк знаходиться під захистом США, тому що вони заборонили використовувати західну зброю по території Російської Федерації. Мені здається, це зовсім нелюдська, абсурдна умова. Наприклад, нам не можна бити по російській артилерії американською зброєю, яка стоїть за десять-п'ятнадцять кілометрів від кордону на території РФ, або по комплексах С-300, які стоять за Бєлгородом і регулярно обстрілюють Харків, або по авіабазі у Воронезькій області, звідки злітають Су-34 для бомбардування Харкова. Нічого не змінюється, крім відстані, на якій вони перебувають від прикордонного стовпчика.



— Треба говорити не про дальність, на яку можна стріляти по території Росії, а про необхідність ураження об'єктів, що становлять загрозу для України. До речі, нещодавно українська армія завдала ракетних ударів по позиціях запуску ракет у Росії, щоб скоротити кількість обстрілів міста Харкова. Яка зброя є в арсеналі ЗСУ, здатна на такі операції?



— Йдеться про західну зброю, насамперед про ракетні системи HIMARS з їхніми високоточними ракетами GMLRS з дальністю до 80 кілометрів і GLSDB з дальністю до 150 кілометрів, які, як стверджується, показали суперечливу ефективність на великих відстанях. Також слід згадати ракети ATACMS у двох версіях: з дальністю до 165 і до 300 кілометрів. Окремої уваги заслуговують ракети Storm Shadow/SCALP, оскільки Велика Британія та Франція заявили про можливість їх використання по військових об'єктах на території Російської Федерації. З далекобійної зброї, мабуть, це все.



– Втім українські військові поступово «відкривають» небо над Кримом. За останні місяці зафіксовано низку успішних ударів ЗСУ по об'єктах РЛС, ППО, авіабазам, а також по російським кораблям і катерам у Криму. Зараз росіяни в паніці очікують на удар по Кримському мосту і стягують на півострів засоби ППО, які ми активно нейтралізуємо. Системи С-300/400 виявилися абсолютно безпорадними проти американських балістичних ракет ATACMS, які перебувають на озброєнні Сил оборони України, що спонукало РФ розмістити у Криму новий комплекс С-500 «Прометей». Чи буде ця установка ефективною проти ATACMS? Російські пропагандисти стверджують, що С-500 підтвердив здатність збивати як балістичні ракети, так і гіперзвукові цілі. Чи це не є черговою вундервафлею?



— Про С-500 відомо дуже мало, й у цьому основна проблема. В його унікальних аналоговинєтних характеристиках заявлено, що це комплекс протиракетної оборони. Однак, враховуючи наявну інформацію, хоча її вкрай мало, а кількість кадрів на відео, де видно цю установку та її ракету, дуже обмежена, можна зробити висновок, що йдеться про модернізацію комплексу С-300В. Саме С-300В, а не просто С-300. Це фактично інший комплекс, який спочатку був призначений для протиракетної оборони ще з часів СРСР, тобто для перехоплення балістичних ракет, і С-500 репрезентує його модернізацію. В чому суть? Коли йдеться про перехоплення балістичних цілей, практика показала, що це досягається лише кінетичним перехопленням, коли зенітна ракета має врізатися в балістичну ракету. Це забезпечує максимальну ймовірність ураження балістичної ракети. Але РФ не має кінетичних перехоплювачів, і навіть для комплексу С-500 кінетичне перехоплення не задекларовано. Вони заявляють, що вона може збивати балістичні ракети. Тому на запитання, чи С-500 зможе перехопити балістичні ракети, мені хотілося б побачити, як це відбуватиметься.



— Росія почала запускати по Україні модифіковані ракети Х-101 з касетними боєприпасами. Нещодавно такі ракети було збито в Київській області. Чи складніше їх вражати?



— За складністю збиття цих ракет нічого не змінилося. Наприкінці березня ми отримали інформацію, що противник почав виробництво модифікованих ракет Х-101 з двома окремими бойовими частинами. Тоді ж було збито першу таку ракету. Згодом ворог застосовував Х-101 із двома бойовими частинами, одна з яких була касетна, для ударів, ймовірно, по військових аеродромах. Геометричні параметри ракети не змінилися, змінилися лише внутрішні компоненти. Тому немає різниці в їх збиванні. Раніше при ураженні цих ракет можна було знайти і знешкодити унітарну бойову частину. Зараз, після знищення таких цілей із касетними бойовими частинами, район падіння буде захаращений касетними суббоєприпасами.

Фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Фото: Відділ комунікації поліції Київської області