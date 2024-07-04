Попал на Евро-2024: История украинского мальчика, пережившего 27 дней в российском плену

Кирилл Видковский провел 27 дней в подвале своей школы в плену РФ. Фото: Кирилл Видковский

В течение 28 дней, с 3 марта по 31 марта 2022 года, 368 жителей поселка Ягодное в Черниговской области находились в школьном подвале, площадью 197 м². Российские военные насильственно удерживали в небольшом помещении почти все население села.



Людей держали как «живой щит», ведь в самом здании школы у россиян был штаб. За время пребывания в подвале 10 человек скончались из-за удушья и отсутствия медицинской помощи.



По данным Черниговской областной прокуратуры, вооруженные огнестрельным оружием военные РФ, лишили свободы и насильно удерживали в подвале Ягоднянской школы 368 человек, среди которых 69 детей.

Более 300 человек из Ягодного были вынуждены переехать в подвал школы, захваченной российскими войсками во время вторжения в Украину в феврале 2022 года. Фото: Кирилл Видковский

Одним из них оказался Кирилл Видковский, чью историю опубликовало американское спортивное издание ESPN.



Кирилл Видковский такой же одержимый футболом ребенок, как и все остальные. Он боготворит Лионеля Месси и проводит каждую свободную минуту, пиная мяч, тренируясь с друзьями и мечтая стать футболистом.



Эти мечты помогли Кириллу выстоять, когда он провел 27 дней в подвале своей школы в Ягодном, после вторжения России в феврале 2022 года.

Нечеловеческие условия, в которых россияне держали мирных граждан Ягодного

Российские войска заставили Кирилла покинуть свой дом и поместили в школьном подвале, ему на тот момент было всего 10 лет, и он был одним из более чем 300 жителей своего села, которые почти месяц терпели сущий ад.



Некоторые жители села погибли — не было ни электричества, ни водопровода, еда сводилась к припасам, выхваченным из шкафов перед тем, как людей выгнали из домов, а выживание стало ежедневным, ежечасным испытанием.



Кирилл по-прежнему мечтал о футболе. Он рисовал на стене футбольные рисунки — человечков с палками на футбольном поле.



«Нужно было как-то отвлекаться. Я нашел на полу кусок угля и просто начал рисовать на стенах. Просто футболистов на поле. Я люблю футбол и хотел играть, но не мог. Может быть, я не понимал, почему, но я не мог играть», — рассказал он в интервью ESPN.



По его словам, российские оккупанты не давали возможность попавшим в плен людям по два-три дня сходить в туалет, а единственная вода, которой могли воспользоваться заложники, была смешана с песком.

УАФ организовала для пострадавших выезд и посещение матчей сборной Украины в Германии

Спустя два года Кирилл, которому сейчас 13 лет, его мать Ксения и отец Костя начали новую жизнь в Германии, в городе Билефельд близ Дортмунда. Они входят в число 300 человек из Украины — раненых солдат, семей родственников, погибших в бою и тех, кто пережил войну в оккупированных регионах, которые были приглашены на Евро-2024, чтобы посетить матчи сборной Украины и встретиться с членами команды Сергея Реброва.

Солдаты 108-го отдельного горно-штурмового батальона смотрят матч между сборными Румынии и Украины в Донецкой области. Ян Доброносов/Global Images Ukraine via Getty Images

Украинская федерация футбола организовала билеты и транспорт для семьи, чтобы они смогли посетить игру против Бельгии в Штутгарте.



«Футбол — это спорт, который объединяет людей. Он исцеляет и дарит важнейшие положительные эмоции, особенно ценные для украинцев во время войны. Мы верим, что футбол может положительно повлиять на реабилитацию солдат. Украинская футбольная ассоциация имеет потенциал для создания системы поддержки наших ветеранов и украинцев, пострадавших от войны. Поэтому это сотрудничество является еще одним важным шагом на пути к достижению этой цели», — сказал президент УАФ Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко по поводу приглашения семьи посетить матч.



На протяжении всей кампании Евро-2024 украинские футболисты неоднократно говорили о своем стремлении поднять боевой дух своих войск и украинского народа, который продолжает страдать от последствий войны.







История Кирилла — одна из самых трогательных. В момент разговора с журналистом ESPN в гостинице сборной Украины в Штутгарте Кирилл вместе со своей матерью и отцом ждет фотографии со своим героем, атакующим полузащитником «Челси» Михаилом Мудриком, пока мимо проходит великий Шевченко.



Кирилл приехал в город, чтобы посмотреть решающий матч Украины в группе Е против Бельгии, он также присутствовал на победе Украины над Словакией (2:1) в Дюссельдорфе. Мечты, рожденные в подвале поселка Ягодное сбываются, но нет сомнений, что он и его семья предпочли бы оказаться дома, чтобы ничего этого не произошло.



«Когда пришли русские, нас всех забрали в школу. Все село. Мы жили под землей, и было очень холодно. Был февраль, очень, очень холодно, и там было более 360 человек. Это было похоже на безумную фантазию», — рассказал ESPN Костя, отец Кирилла.



По словам отца Кирилла двенадцать человек погибли из-за нехватки воздуха, еды. Люди теряли рассудок, они сидели, потому что лежать было нельзя.



«Можно было только сидеть и слышать звуки боя. Некоторые ракеты попадали в школу. Не было ни электричества, ни связи с внешним миром. Мы были в плену, а единственным туалетом было ведро в углу комнаты. Это было не место для жизни людей, не место для ребенка», — продолжает Костя.

После пережитого юный футболист снова вернулся к любимому занятию

Сегодня Кирилл, его мать и отец носят футболки сборной Украины. Опыт участия в турнире, несомненно, очень позитивен для Кирилла.



«Просто ощущаю всю эту атмосферу, всех болельщиков, это так приятно. Мы видим людей со всей Европы, так что это здорово. Победа над Словакией была потрясающей», — говорит он.



Германия предоставила убежище более чем 1 миллиону украинских беженцев с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Кирилл и его семья наслаждаются новой жизнью, и он нашел местную футбольную команду, в которой играет.



«Месси — мой любимый игрок, но я защитник. Я тоже люблю атаковать. Наша команда выиграла трофей в этом году, так что это было хорошо для меня», — отметил Кирилл.

Кирилл Видковский и его мать Ксения Видковская присутствовали на матче сборной Украины с Бельгией (0:0) в Штутгарте в среду. Фото: Кирилл Видковский

Костя с гордостью показывает фотографию сына с его новой командой, но заплаканная Ксения говорит, что были проблемы и трудности в адаптации к жизни за пределами Украины.



«Когда мы переехали сюда, я была встревожена и злилась. В Украине Кирилл играл в футбол каждый день, по выходным и по вечерам, в дождь и солнце. Футбол был всей его жизнью. Но когда мы переехали сюда, все изменилось. Все, чего я хотела для Кирилла — это, чтобы он играл в футбол. Я переживала, что мы не сможем найти команду, но теперь мы ее нашли. Команда находится в получасе езды от нашего дома. Он тренируется два дня в неделю. В Украине было семь дней, но здесь все по-другому. Все хорошо», — рассказала Ксения Видковская.



Жизнь Кирилла и его семьи нельзя назвать нормальной, во всяком случае, не «старой» нормальной. Но присутствие на Евро-2024, ожидание фотографий с любимыми игроками, наблюдение за игрой Украины и совместное исполнение с толпой песни Sweet Caroline — небольшое, но приятное отвлечение от того, что он пережил.



В Офисе Генпрокурора Украины уже заявили, что по состоянию на утро 3 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 555 украинских детей погибли и более 1429 получили ранения различной степени тяжести.



Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой — 552, Харьковской — 402, Херсонской — 154, Днепропетровской — 155, Киевской — 131, Запорожской — 121.



Стоит добавить, что за совершенное военнослужащим РФ преступления в Ягодном грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.