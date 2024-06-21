Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024

Фото: УЕФА

Сборная Украины одержала победу над командой Словакии во втором туре Чемпионата Европы по футболу. Матч группы E в немецком Дюссельдорфе завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Реброва.



На 17-й минуте первый гол забил словак Иван Шранц (видео).



На 54-й минуте Украина сравняла счет благодаря голу Николая Шапаренко (видео).



Победный мяч на счету Романа Романчука на 80-й минуте (видео).

В заключительном туре групповой стадии Украина сыграет с Бельгией 26 июня в 19:00.



Напомним, Украина начала Евро-2024 против Румынии с поражения 3:0.