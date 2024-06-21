Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024

Сборная Украины одержала победу над командой Словакии во втором туре Чемпионата Европы по футболу. Матч группы E в немецком Дюссельдорфе завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Реброва.
На 17-й минуте первый гол забил словак Иван Шранц (видео).
На 54-й минуте Украина сравняла счет благодаря голу Николая Шапаренко (видео).
Победный мяч на счету Романа Романчука на 80-й минуте (видео).
Yaremchuk's wondergoal seals a comeback win for Ukraine! #EURO2024 | #SVKUKR pic.twitter.com/ok1odRPi7S— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024
В заключительном туре групповой стадии Украина сыграет с Бельгией 26 июня в 19:00.
Напомним, Украина начала Евро-2024 против Румынии с поражения 3:0.