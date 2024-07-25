Почему жители Донбасса вступают в ВСУ? Бойцы 81-й бригады делятся опытом

Военнослужащие 81-й бригады. Фото предоставлено Новостям Донбасса

7 октября 2014 года совместной директивой министра обороны Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины было принято решение о создании 81-й отдельной аэромобильной бригады.



С начала формирования 81 ОАэМБр дислоцировалась непосредственно в зоне АТО, в Донецкой области, а боевой путь бригады начался в ноябре 2014 года с боев за Донецкий аэропорт имени Сергея Прокофьева.







«Очень иронично, когда нас называют фашистами, оккупантами на своей же территории. Но мы сами понимаем, кто тут является фашистом и оккупантом», — говорит «Новостям Донбасса» военнослужащий 81 ОАэМБр Никита.



Никита родился и вырос в Дружковке Донецкой области. До полномасштабного вторжения работал в травматологии, а позже сапером. В 2021 году решил пойти в армию, т. к. не хотел повторения событий 2014 года.

Военнослужащий 81 ОАэМБр Никита. Фото: Новости Донбасса

«Все мы видим цели, как говорят нам, "военной спецоперации", но это настоящая война. Это реальные боевые действия, жестокости которых мы не видели до этого момента. Это не сравнить с 2014 годом. Все мы знаем, что нам говорит президент оккупационных войск. Но также понимаем и можем свободно говорить тут и на русском языке, и на украинском. Много моих знакомых говорят на русском, много моих знакомых имеют там много родственников и на оккупированных территориях тоже. Поэтому мы все понимаем, что это какой-то бред и предлог, чтобы ввести сюда свои войска и начать боевые действия», — добавляет боец 81-й ОАэМБр.

Жители Донбасса присоединяются к ВСУ, потому что знают, что несет «русский мир»

Именно по этим надуманным причинам Дмитрию, который родом из Мирнограда, пришлось в 15 лет наблюдать как происходит захват его родного города боевиками. И как из небезразличных горожан формируются отряды, которые стали противодействовать беззаконию.



«Туда молодежь стала вступать, которая хоть как-то понимала, что происходит, до чего оно все может привести, если будем молчать. Если просто дадим возможность отколоться части Украины на какую-то недореспублику», — рассказывает Дмитрий, военнослужащий 81 ОАэМБр.



Именно активисты и оказывали основной отпор российской пропаганде, которая так и жаждала одурманить местное население.

Военнослужащий 81 ОАэМБр Дмитрий. Фото: Новости Донбасса

«Тогда сорвали, как сейчас помню, эти триколоры. Очень быстро про эти флаги все быстро стали забывать. Начали уходить с этих митингов и референдумов. Потому что люди стали понемногу понимать, что это ни к чему нормальному не приведет», — утверждает военный 81 отдельной аэромобильной бригады Дмитрий.



К сожалению, не везде удалось выгнать российских агентов и их приспешников.



«Раньше я жил в Донецке, учился там. Имел какие-то свои планы на будущую жизнь, но сейчас мы видим, что там происходит. Сейчас там нормальной жизни вообще нет. Потому что жизнь во время российской оккупации это по своей сути плен. И люди там нормально не живут, нет нормальной работы, нет нормально заработной платы и нет нормального волеизъявления», — отмечает военнослужащий 81 ОАэМБр Никита.



Все эти события подняли патриотический дух в городах, которые ощутили на себе, что такое «русский мир». И все больше людей стало вступать в ряды вооруженных сил Украины. Как например это сделал уроженец Славянска Алексей.



«В 22 году пошел добровольцем потому, что увидел, как и что у нас происходило в 2014 году. Не хотел, чтобы это повторилось, не хотел, чтобы задело ни родителей, ни родных и т. д.», — признался другой боец 81 ОАэМБр Алексей.



По словам военнослужащих аэромобильной бригады, все они понимают, чтобы не допустить повторения — необходимо защитить родной город, необходимо защищать и освобождать те города которые сейчас находятся под оккупацией.

Служить с родными легче

Поэтому последовав примеру отца, который в 2014 году пошел добровольцем в состав батальона «Донбасс», Дмитрий принял решение не оставлять эту войну потомкам и также присоединился к ВСУ.



«Сначала я пошел в пехотное подразделение, потом оказался в артиллерийском. Дальше я решил порекомендовать военное дело и направить брата. И он выбрал для себя путь разведчика. Туда же позже вступил и я сам, в 81-ю бригаду, присоединившись к разведывательной роте. И с этого момента начался мой путь разведчика», — добавил Дмитрий.



Но как говорит Дмитрий многие пытаются прийти в армию чуть ли не семьями, но из-за бюрократических моментов такое не всегда возможно.



«Когда ты рядом с братом, ты понимаешь, что он тебя поддержит, и ты его поддержишь. Это всегда придаёт сил. Мне командир тогда говорил: "Если, не дай Бог, что-то случится с ним или с тобой, вы сразу морально-психологически упадёте." На что я ему ответил: "Я с вами не согласен, потому что, когда рядом с тобой родной человек, ты понимаешь, что вам обоим будет легче справиться. И вы сможете мотивировать ещё больше людей"», — объясняет военнослужащий 81 ОАэМБр.



При первом своем ранении, когда они с братом попали под обстрел, Дмитрий сумел спасти еще одного побратима. А вот уже при втором ранении бойцу помогал его брат.



«Первый турникет, который был у меня, по иронии судьбы, он у меня лопнул. Он начала накладывать свой, т. к. мой не могли достать. Я его придавил. Еще второй турникет накладывали из-за большой кровопотери с моего колена. И получается, вот так брат меня спас», — признается он.



Когда служит только один из членов семьи это уже тяжело, а когда их несколько — это становится испытанием для близких.



«Родителям, довольно-таки тяжело приходится. Хотя они уже к этому как-то привыкли. Они, как я говорю, эту холодную воду пережили в первый день полномасштабного вторжения. Поскольку они переживали, особенно когда были первые серьезные задания, когда мы не могли просто выходить на связь. Было даже такое, что меня похоронили. Когда мы восемь дней были заблокированы в городе Изюм. Наша группа там последней была. Обычной связи не было, интернета не было. И как только мы выехали на окраину Изюма, я смог позвонить и сказать, что со мной все хорошо, что я целый и здоровый. Но за брата я не знаю, т. к. он был далеко. А мне мама в слезах сказала, что брат давно выехал и с ним все тоже хорошо», — рассказивает боец 81 ОАэМБр Дмитрий.

Одно из самых сложных испытаний на войне — потеря друзей

Но, к сожалению, на войне не без потерь.



«Больше наверное потерял, чем познакомился. Сейчас даже стараюсь с теми, кто приходит, не знакомится с ними, чтобы не было тяжело терять. Друг пришел следом за мной, тоже добровольцем, погиб. И отработал хорошо, и в пехоте, и водителем, был незаменим. И ему, кстати, до сих пор никакой медали не дали — вот это обидно. Осталась жена и дети», — поделился уроженец Славянска Алексей.

Уроженец Славянска и боец 81 ОАэМБр Алексей. Фото: Новости Донбасса

Трагично потерял своего товарища и Дмитрий.



«Он был с Херсона. И я помню: мы сидим с ним, и я вижу, что он не то, чтобы начинает расклеиваться, а становится злым. Говорит: "Ну все, в мой Херсон уже зашли эти негодяи и, наверное, там, уже "республика". На что я ему ответил: "Ты за это не волнуйся, мы еще туда придем, и там мы также все вернем под родной флаг"», — вспомнил Дмитрий, военнослужащий 81 ОАэМБр.



Такие слова приободрили побратима, после чего завязалась дружба. В которой более опытный боец учил и также мотивировал юного Дмитрия. Но 29 марта случилось необратимое.



«И его, и также одного моего очень хорошего побратима, ДРГ в составе 30 человек, взяли и расстреляли в упор. Тогда парни дали небольшой бой, но уже было поздно, поскольку даже подкрепление не успело туда прийти», — добавил Дмитрий.

Освобождение даже малой части Украины всегда вызывает восторг

Но несмотря на потери, и будучи из разных уголков Украины, бойцы продолжали освобождать каждый клочок родной земли. Участвовали, в том числе в Харьковской операции.



«Она была нам не менее важная, чем наша родная. Потому, что у нас нет такого понятия чужой край. У нас есть понятие своя Украина, нельзя сейчас разделять: я не дома, я не тут… Я дома могу быть как в западной части Украины, так и у себя тут», — подчеркнул военнослужащий 81 ОАэМБр.



И так сложилось, что бойцы 81 бригады также сумели деоккупировать и часть Донецкой области. Что вызвало у них воодушевление.

«Родная земля, столько времени прожито там, столько моментов прожито. И когда мы начали выталкивать оккупантов оттуда, честно говоря, я был в восторге», — рассказывает Алексей.



И даже несмотря на участившиеся обстрелы и те трудности, которые возникают ежедневно, десантники стараются приближать победу Украины и вернуть под её контроль каждый населенный пункт.

Украинские военные стремятся приблизить победу Украины. Фото предоставлено Новостям Донбасса

«Необходимо делать все, чтобы защитить свой родной город. Поэтому так много людей вступает в ряды Вооруженных сил Украины и защищают свой родной город. Так же, как и для меня это стало мотивацией пойти в ВСУ. Потому, что я не хочу жить в оккупации и жить в руинах, в разбитом городе. Мы все понимаем, что если придут сюда российские оккупанты, то тут ничего не будет нормального. И мы видим, что произошло, например, с городом Мариуполь, с городом Бахмут, многие города вообще перестали существовать», — отмечает Никита.



Такого же мнения и его побратим, военнослужащий 81 отдельной аэромобильной бригады Алексей.



«Оставили после себя оккупанты что: руины, все разграблено, разбито. Что про них можно сказать? Мрази. Я не понимаю до сих пор тех людей, которые их поддерживают. Чего они ждут? Пускай сначала у себя в России наведут порядок», — резюмировал он.