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Ракеты JASSM: что о них известно и как помогут изменить ситуацию на фронте

Анастасия Кирилова
12 сентября 2024, 07:45

Ракеты JASSM: что о них известно и как помогут изменить ситуацию на фронте

Американська ракета AGM-158 JASSM. Фото: Colby Badhwar / Х Американська ракета AGM-158 JASSM. Фото: Colby Badhwar / Х

Соединенные Штаты Америки могут уже этой осенью предоставить Украине высокоточные ракеты воздушного базирования класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Их дальность — более 300 км. Однако это не ключевое преимущество оружия. В чем особенности американских ракет и как они помогут украинским военным — в материале «Новостей Донбасса».

Что известно о JASSM

Ракеты семейства JASSM есть на вооружении США, а также нескольких других стран НАТО и ближайших американских союзников. Это основная ракета Воздушных сил США.

Базовой версией ракеты считают именно AGM-158A JASSM. Она имеет дальность 370 км, а заявилась на вооружении еще в 2003 году. В последующих версиях дальность поражения ракеты выросла, в частности в AGM-158B JASSM-ER (в производстве с 2014 года), она достигает 900 км. При этом 450-кг проникающая боевая часть осталась без изменений.

JASSM имеет тепловизионную головку самонаведения, которая работает на конечном участке траектории. Это позволяет поражать цели с максимальной точностью и игнорируя любые средства радиолокационной борьбы (РЭБ).

Также ракета имеет инерциальную систему управления с коррекцией от приемника сигналов спутниковой системы GPS с высокой степенью радиоэлектронной защиты.

Ракеты предназначены для поражения важных высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеорологических условиях и в любое время суток с дистанций вне зоны действия средств противовоздушной обороны противника.

Технические параметры JASSM:

  • вес боевой части — 450 кг;
  • вес ракеты — 1020 кг;
  • дальность поражения базовой версии — 370 километров, ER-версии — 980 км;
  • длина — 4,27 м;
  • размах крыла — 2,4 м;
  • маршевый двигатель — ТРД Teledyne CAE J402-CA-100;
  • боевая часть — WDU-42/B;
  • скорость полета — 775-1000 км/ч;
  • погрешность попадания — 3 м.

Носителями JASSM могут быть бомбардировщики B-52Н, B-1В, B-2, истребители-бомбардировщики F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F и F-35C. Стоимость такого оружия составляет около 1,7 млн долл.

Ракета модификации AGM-158 JASSM. Фото: Defense Express

Почему для Украины важно получить американские ракеты?

По мнению ряда аналитиков, получение украинской армией ракет JASSM действительно может ощутимо сказаться на ходе боевых действий, предоставив преимущество над противником.

Ракеты интегрированы под F-16, которые уже есть на вооружении ВСУ. Поэтому прежде всего они смогут помочь украинским военным реализовать полный потенциал истребителей.

«Соединив F-16 с JASSM, украинская авиация могла бы удвоить мощность глубокого удара. Расширение крылатых ракет ВВС Украины может помочь Киеву достичь одной из главных целей — освобождение Крымского полуострова от российской оккупации», — сказал аналитик корпорации RAND в Калифорнии Бринн Таннехилл в комментарии изданию Forbes.

Крайне важно, чтобы с этими ракетами Украина таки получила от Соединенных Штатов разрешение на использование вооружения по военным объектам на территории Российской Федерации, считает директор Defense Express Сергей Згурец. Это не только аэродромы, но и пусковые платформы баллистических ракет «Искандер», северокорейских KN-23 и иранских ракет, которые Москва вероятно уже получила от Тегерана.

Польский самолет F-16 с ракетой JASSM.Фото:J. Sabak

По словам военного аналитика Петра Черника, несколько самолетов F-16, которые берут на борт до двух таких ракет, могут «превратить российский аэродром «Энгельс» в пепел».

«Очень хотелось бы, чтобы мы получили эти ракеты. Я думаю, что JASSM и авиация нам бы дали существенные возможности. Мы бы уничтожали средства ПВО [россиян], которые сейчас мы уничтожаем различными другими средствами, и открывали бы возможность для ударов вглубь. А это могут быть и аэродромы, и склады, и другие объекты», — считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко

При этом эксперт отмечает: не стоит ожидать, что только этим оружием можно решить все вопросы и его предоставление кардинально изменит ситуацию.

Когда Киев может получить американское вооружение?

О вероятности передачи ракет JASSM активно начали говорить в СМИ еще в августе, дескать администрация лидера США Байдена «открыта к рассмотрению этого вопроса». Но несмотря на это окончательно официальное решение о поставках еще не принято.

При положительных прогнозах Силы обороны могут получить это вооружение уже в конце этого — начале следующего года, считают обозреватели Defense Express.

Кроме того, они отмечают, что главным преимуществом ракет является даже не дальнобойность или другие характеристики, а значительный их запас на американских складах. Ракеты этого класса не являются крайне дефицитными и производятся в достаточно быстрых темпах. Это означает, что Соединенные Штаты могут стабильно поставлять Украине старые версии JASSM, пополняя свои склады новыми образцами.

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