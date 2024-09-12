Ракеты JASSM: что о них известно и как помогут изменить ситуацию на фронте

Соединенные Штаты Америки могут уже этой осенью предоставить Украине высокоточные ракеты воздушного базирования класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Их дальность — более 300 км. Однако это не ключевое преимущество оружия. В чем особенности американских ракет и как они помогут украинским военным — в материале «Новостей Донбасса».
Ракеты семейства JASSM есть на вооружении США, а также нескольких других стран НАТО и ближайших американских союзников. Это основная ракета Воздушных сил США.
Базовой версией ракеты считают именно AGM-158A JASSM. Она имеет дальность 370 км, а заявилась на вооружении еще в 2003 году. В последующих версиях дальность поражения ракеты выросла, в частности в AGM-158B JASSM-ER (в производстве с 2014 года), она достигает 900 км. При этом 450-кг проникающая боевая часть осталась без изменений.
JASSM имеет тепловизионную головку самонаведения, которая работает на конечном участке траектории. Это позволяет поражать цели с максимальной точностью и игнорируя любые средства радиолокационной борьбы (РЭБ).
Также ракета имеет инерциальную систему управления с коррекцией от приемника сигналов спутниковой системы GPS с высокой степенью радиоэлектронной защиты.
Ракеты предназначены для поражения важных высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеорологических условиях и в любое время суток с дистанций вне зоны действия средств противовоздушной обороны противника.
Носителями JASSM могут быть бомбардировщики B-52Н, B-1В, B-2, истребители-бомбардировщики F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F и F-35C. Стоимость такого оружия составляет около 1,7 млн долл.
Ракета модификации AGM-158 JASSM. Фото: Defense Express
По мнению ряда аналитиков, получение украинской армией ракет JASSM действительно может ощутимо сказаться на ходе боевых действий, предоставив преимущество над противником.
Ракеты интегрированы под F-16, которые уже есть на вооружении ВСУ. Поэтому прежде всего они смогут помочь украинским военным реализовать полный потенциал истребителей.
«Соединив F-16 с JASSM, украинская авиация могла бы удвоить мощность глубокого удара. Расширение крылатых ракет ВВС Украины может помочь Киеву достичь одной из главных целей — освобождение Крымского полуострова от российской оккупации», — сказал аналитик корпорации RAND в Калифорнии Бринн Таннехилл в комментарии изданию Forbes.
Крайне важно, чтобы с этими ракетами Украина таки получила от Соединенных Штатов разрешение на использование вооружения по военным объектам на территории Российской Федерации, считает директор Defense Express Сергей Згурец. Это не только аэродромы, но и пусковые платформы баллистических ракет «Искандер», северокорейских KN-23 и иранских ракет, которые Москва вероятно уже получила от Тегерана.
Польский самолет F-16 с ракетой JASSM.Фото:J. Sabak
По словам военного аналитика Петра Черника, несколько самолетов F-16, которые берут на борт до двух таких ракет, могут «превратить российский аэродром «Энгельс» в пепел».
«Очень хотелось бы, чтобы мы получили эти ракеты. Я думаю, что JASSM и авиация нам бы дали существенные возможности. Мы бы уничтожали средства ПВО [россиян], которые сейчас мы уничтожаем различными другими средствами, и открывали бы возможность для ударов вглубь. А это могут быть и аэродромы, и склады, и другие объекты», — считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко
При этом эксперт отмечает: не стоит ожидать, что только этим оружием можно решить все вопросы и его предоставление кардинально изменит ситуацию.
О вероятности передачи ракет JASSM активно начали говорить в СМИ еще в августе, дескать администрация лидера США Байдена «открыта к рассмотрению этого вопроса». Но несмотря на это окончательно официальное решение о поставках еще не принято.
При положительных прогнозах Силы обороны могут получить это вооружение уже в конце этого — начале следующего года, считают обозреватели Defense Express.
Кроме того, они отмечают, что главным преимуществом ракет является даже не дальнобойность или другие характеристики, а значительный их запас на американских складах. Ракеты этого класса не являются крайне дефицитными и производятся в достаточно быстрых темпах. Это означает, что Соединенные Штаты могут стабильно поставлять Украине старые версии JASSM, пополняя свои склады новыми образцами.
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