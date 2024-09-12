Ракети JASSM: що про них відомо та як допоможуть змінити ситуацію на фронті

Американська ракета AGM-158 JASSM. Фото: Colby Badhwar / Х

Сполучені Штати Америки можуть вже цієї осені надати Україні високоточні ракети повітряного базування класу «повітря-земля» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Їхня дальність — понад 300 км. Проте це не ключова перевага зброї. В чому особливості американських ракет та як вони допоможуть українським військовим — у матеріалі «Новин Донбасу».

Що відомо про JASSM

Ракети сімейства JASSM є на озброєнні США та декількох інших країн НАТО і найближчих американських союзників. Це основна ракета Повітряних сил США.



Базовою версією ракети вважають саме AGM-158A JASSM. Вона має дальність 370 км, а заявилась на озброєнні ще у 2003 році. У наступних версіях дальність ураження ракети зросла, зокрема в AGM-158B JASSM-ER (у виробництві з 2014 року), вона сягає до 900 км. При цьому 450-кг проникаюча бойова частина залишилась без змін.



JASSM має тепловізійну головку самонаведення, яка працює на кінцевій ділянці траєкторії. Це дозволяє уражати цілі з максимальною точністю та ігноруючи будь-які засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ).



Також ракета має інерціальну систему керування з корекцією від приймача сигналів супутникової системи GPS з високим ступенем радіоелектронного захисту.



Ракети призначені для ураження важливих високозахищених стаціонарних і цілей, які переміщуються, в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби з дистанцій поза зоною дії засобів протиповітряної оборони противника.

Технічні параметри JASSM:

вага бойової частини – 450 кг;

вага ракети – 1020 кг;

дальність ураження базової версії – 370 кілометрів, ER-версії – 980 км;

довжина – 4,27 м;

розмах крила – 2,4 м;

маршовий двигун – ТРД Teledyne CAE J402-CA-100;

бойова частина – WDU-42/B;

швидкість польоту – 775-1000 км/год;

похибка влучання – 3 м.

Носіями JASSM можуть бути бомбардувальники B-52Н, B-1В, B-2, винищувачі-бомбардувальники F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F та F-35C. Вартість такої зброї становить близько 1,7 млн дол.

Ракета модифікації AGM-158 JASSM. Фото: Defense Express

Чому для України важливо отримати американські ракети?

На думку низки аналітиків, отримання українською армією ракет JASSM справді може відчутно позначитися на перебігу бойових дій, надавши перевагу над супротивником.



Ракети інтегровані під F-16, які вже є на озброєнні ЗСУ. Тож передовсім вони зможуть допомогти українським військовим реалізувати повний потенціал винищувачів.



«Поєднавши F-16 з JASSM, українська авіація могла б подвоїти потужність глибокого удару. Розширення крилатих ракет ВПС України може допомогти Києву досягти однієї з головних цілей – звільнення Кримського півострова від російської окупації, – сказав аналітик корпорації RAND у Каліфорнії Брінн Таннехілл в коментарі виданню Forbes.



Вкрай важливо, аби з цими ракетами Україна таки отримала від Сполучених Штатів дозвіл на використання озброєння по військових об’єктах на території Російської Федерації, вважає директор Defense Express Сергій Згурець. Це не лише летовища, а й пускові платформи балістичних ракет «Іскандер», північнокорейських KN-23 та іранських ракет, які Москва ймовірно вже отримала від Тегерану.

Польський літак F-16 з ракетою JASSM. Фото: J. Sabak

За словами військового аналітика Петра Черника, кілька літаків F-16, які беруть на борт до двох таких ракет, можуть «перетворити російський аеродром «Енгельс» на попіл».



«Дуже хотілося б, щоб ми отримали ці ракети. Я думаю, що JASSM та авіація нам би дали суттєві можливості. Ми би знищували засоби ППО [росіян], які зараз ми знищуємо різними іншими засобами, і відкривали би можливість для ударів вглиб. А це можуть бути і аеродроми, і склади, і інші об’єкти», – вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко



При цьому експерт наголошує: не варто очікувати, що лише цією зброєю можна вирішити усі питання і її надання кардинально змінить ситуацію.

Коли Київ може отримати американське озброєння?

адміністрація лідера США Байдена «відкрита до розгляду цього питання». Та попри це остаточно офіційне рішення про поставки ще не ухвалено.



За позитивних прогнозів Сили оборони можуть отримати це озброєння вже наприкінці цього – на початку наступного року, вважають оглядачі Defense Express.



Крім того, вони наголошують, що головною перевагою ракет є навіть не далекобійність чи інші характеристики, а значний їхній запас на американських складах. Ракети цього класу не є вкрай дефіцитними та виробляються в достатньо швидких темпах. Це означає, що Сполучені Штати можуть стабільно постачати Україні старіші версії JASSM, поповнюючи свої склади новішими зразками.