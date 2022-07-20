Украина получит от США еще 169 млн долларов гуманитарной помощи

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине еще 169 миллионов долларов помощи. Средства пойдут на гуманитарную поддержку. Об этом в своем Twitter сообщает посольство США в Украине.



Отмечается, что средства направят на питание, убежище, воду, средства гигиены, медицинское обслуживание для тех, кто пострадал во время войны, которую развязала Россия.



Ранее в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS.