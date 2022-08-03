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Херсон без мостов, но с репрессиями, план восстановления Мариуполя от «ДНР». Неделя в оккупации ►

03 августа 2022, 22:53

Херсон без мостов, но с репрессиями, план восстановления Мариуполя от «ДНР». Неделя в оккупации ►

В этом видео подводим недельные итоги произошедшего в оккупации.

  • Разрушены все мосты: Как живет Херсон в условиях частичной изоляции?
  • Контрнаступление Украины: военная обстановка на южном фронте
  • Россия собирается провести в Херсоне агитационный форум: что готовят в Кремле для Херсонщины?
  • Новые репрессии: как российские военные издеваются над местным населением на новооккупированных территориях?
  • Генеральный план восстановления Мариуполя от так называемой «ДНР»: почему это похоже лишь на пустые обещания?

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