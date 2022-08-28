Обстрелы на Донетчине: Один погибший и двое раненых за сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов погиб один житель подконтрольной Украине части Донецкой области — в Бахмуте. Еще два человека получили ранения — в Георгиевке.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



В ГСЧС уточнили, что в Бахмуте из-под завалов пятиэтажки спасатели достали тело погибшего человека.





С момента полномасштабного вторжения российских войск, 24 февраля, на Донетчине удалось подтвердить гибель 767 человек. Еще 1973 человека были ранены.



У властей нет данных о всех погибших в Мариуполе и Волновахе.