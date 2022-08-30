Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Киев в преддверии запланированного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС. Об этом сообщает CNN.



Члены делегации агентства были замечены репортерами CNN в своем отеле в столице Украины во вторник, 30 августа.



Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится четыре дня. Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



По информации издания The New York Times, все члены команды - представители нейтральных стран. Ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают военную поддержку Украине, не будут представлены в делегации.



Минэнерго Украины в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» подтвердило прибытие миссии МАГАТЭ в Киев.



В ведомстве пока не стали сообщать о дальнейших планах миссии из соображений безопасности.