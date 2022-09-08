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Переселенцы и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение

08 сентября 2022, 17:23

Переселенцы и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение

Студентам среди внутренне перемещенных лиц и проживающих на особо опасных территориях государство предоставит возможность перевестись на обучение за счет государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Это касается соискателей профессионального перед высшим и высшего образования, которые были зачислены в заведения в прошлые годы на коммерческие места», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий проект постановления разработало Минобразования с учетом предложений.

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