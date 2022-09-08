Переселенцы и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение

Студентам среди внутренне перемещенных лиц и проживающих на особо опасных территориях государство предоставит возможность перевестись на обучение за счет государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«Это касается соискателей профессионального перед высшим и высшего образования, которые были зачислены в заведения в прошлые годы на коммерческие места», - говорится в сообщении.



Отмечается, что соответствующий проект постановления разработало Минобразования с учетом предложений.