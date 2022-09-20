Минреинтеграции: Украина вернула тела еще 25 погибших военных

Украина вернула тела еще 25 украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины», - говорится в сообщении.



Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.