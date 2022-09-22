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Трасс: Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

22 сентября 2022, 10:31

Трасс: Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Британия будет поддерживать или увеличивать военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Генассамблее ООН, передает «Интерфакс-Украина».

«В этот решающий момент конфликта я обещаю, что мы будем поддерживать или увеличивать нашу военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Пока я говорю, в Украину прибывает новое британское оружие, в том числе новые ракеты для реактивных систем залпового огня. Мы не успокоимся, пока Украина не победит», - сказала Трасс.

Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что в следующем году планируют сравнить или превысить объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году. Так, страна продолжит поставлять ВСУ реактивные системы залпового огня.

Премьер-министр Лиз Трасс отметила, что конкретный характер военной поддержки Британии будет определяться исходя из нужд ВСУ.

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