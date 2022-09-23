Посла Ирана в Украине лишили аккредитации из-за поставок дронов России. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



«Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории. Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве», — проинформировал Николенко.

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