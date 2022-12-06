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Войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

06 декабря 2022, 19:10

Войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Оккупанты сегодня вечером нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, удар пришелся по объекту промышленной инфраструктуры.

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