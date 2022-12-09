Reuters: Болгария впервые отправит военную помощь Украине

Парламент Болгарии утвердил список вооружений, который будет направлен Украине в качестве помощи впервые после полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Reuters.



«Список оружия засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое вооружение и боеприпасы», - говорится в сообщении.



Исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария, член НАТО, не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые нужны Киеву.



«Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью соответствует приоритетам Украины, но мы не отправляем ни системы С-300, ни самолеты Миг-29 или Су-25», - сказал Стоянов в комментарии Nova TV.



Ранее Болгария не отправляла оружие в Украину, однако ее производители оружия добились резкого увеличения экспорта, как показал ноябрьский отчет Болгарской промышленной ассоциации. В августе Министерство экономики одобрило сделки по экспорту оружия на сумму более 1 миллиарда левов (540,22 млн долларов), большая часть которых предназначалась для Польши - одного из ключевых хабов для отправки оружия в Украину.



По данным Reuters, Болгария была одной из немногих стран ЕС, которые не направили помощь Украине после того, как дружественная России Социалистическая партия, партнер по коалиции в предыдущем правительстве, заблокировала предыдущее предложение в мае.