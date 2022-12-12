Зеленский предложил России начать вывод своих войск на Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество. Об этом он сказал в своем обращении к странам-участницам G7.



«Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите наш призыв, потому что это глобальный интерес и часть нашей формулы мира. Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят», - подчеркнул глава государства.

Зеленский также предложил лидерам стран G7 реализовать три шага, которые, по его мнению, ускорят наступление мира в Украине: новая сила, прочность и дипломатия.



Он также предложил созвать специальный саммит – Global Peace Formula Summit – чтобы определиться, как и когда можно реализовать пункты украинской формулы мира.



«Предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира или конкретных ее пунктов. Предлагаем России осуществить конкретный дипломатический шаг к урегулированию, о котором в Москве так много говорят», - отметил Зеленский.



Президент Украины также предложил России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии.