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Украина возобновила работу всех атомных энергоблоков, которые она контролирует – Минэнергетики

13 декабря 2022, 10:11

Украина возобновила работу всех атомных энергоблоков, которые она контролирует – Минэнергетики

К украинской энергосистеме подключили энергоблок атомной электростанции, выведенный с рабочего строя после массированного ракетного обстрела россиян 23 ноября. В настоящее время продолжается набор мощности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Уточняется, что к электросети был подключен еще девятый энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) «Энергоатома».

«Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны», - говорится в сообщении.

При этом оккупанты все еще блокируют включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от украинской энергосистемы.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети.

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