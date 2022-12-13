Украина возобновила работу всех атомных энергоблоков, которые она контролирует – Минэнергетики

К украинской энергосистеме подключили энергоблок атомной электростанции, выведенный с рабочего строя после массированного ракетного обстрела россиян 23 ноября. В настоящее время продолжается набор мощности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.



Уточняется, что к электросети был подключен еще девятый энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) «Энергоатома».



«Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны», - говорится в сообщении.



При этом оккупанты все еще блокируют включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от украинской энергосистемы.



Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети.