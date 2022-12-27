Сегодня в Киеве и области действуют экстренные отключения света – ДТЭК

В Киеве и области во вторник применяются экстренные отключения - графики стабилизационных отключений сейчас не действуют. Об этом сообщили в «ДТЭК Киевские электросети».



«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», - заявили в компании.



Экстренные отключения электроэнергии применяются и в Донецкой области.



В тоже время в Одессе и Днепре действуют стабилизационные графики.