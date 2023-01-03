«ДНР»: В ходе обстрелов погиб человек, еще четыре пострадали

Житель Донецка получил ранение сегодня в ходе обстрела, жительница поселка Александровка погибла. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Кроме этого, в группировке заявили о ранении ребенка в Еленовке, двух человек в Благодатном.



Отмечается, что мужчина 1982 года рождения был ранен в Петровском районе, там также поврежден дом.



Утверждается, что по ул. Шевченко, 99 в Александровке произошло прямое попадание в частный жилой дом. Два дома и ЛЭП повреждены в Кировском районе Донецка и Еленовке.