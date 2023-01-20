Пограничники показали, как на восточном фронте разбили группу оккупантов

Пограничники показали, как разбили группу оккупационных войск на Востоке Украины. Видео удара опубликовала Государственная пограничная служба Украины.



«На восточном фронте оператор БПЛА с тепловизионной камерой установил размещение группы кафиров. Данные передали пограничникам-минометчикам, а те четко ударили по цели», - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что потери оккупантов от обстрела еще устанавливаются.

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