Бои за Бахмут: В городе остаются девять тысяч человек

Обстрелы в Бахмуте не прекращаются, как и штурмы со стороны российских войск. При этом около девяти тысяч местных мирных жителей продолжают находиться в населенном пункте, который просто уничтожают. Живут преимущественно в подвалах. В городе — гуманитарная катастрофа, и гражданские выживают в основном за счет гуманитарки. Ее привозят волонтеры из разных стран. Больше подробностей — в видео.



Житель Бахмута Павел везет домой трубы для буржуйки мимо одного из сотни разбитых домов. Печь он будет оборудовать прямо в квартире.



«У меня крыши нет. Четырехэтажка, дом, в крышу попало. Отопления нет, воды нет, газа нет, света нет. А трубы — это мы десять дней назад писали заявления, только получили. Будем выводить в окно. Дрова в посадке. Сухостой, так что…», — поделился мужчина.



Также он рассказал, как выжить в городе при постоянных обстрелах.



«Хожу и людям забиваю окна, пленкой затягиваю, где стекол нет. Кто даст деньги, не дадут — не дадут. Зато помог людям», — пояснил Павел.



Мужчина не выезжает из родного города из-за больной матери. Говорит, не сможет вывезти пожилую женщину. И подобные причины почти у каждого оставшегося жителя Бахмута.



Волонтер из Японии Такао помогает украинцам в Бахмуте, выполняет работу в гуманитарном штабе и в свободное время развлекает местных жителей игрой на своем национальном инструменте. Этот трехструнный музыкальный инструмент называется сямисэн. У Такао он — раскладной, для удобства транспортировки. Парень плохо говорит по-английски, и только начал осваивать украинский. Общаться с ним можно с помощью переводчика.



По словам Токао, он находится в городе, чтобы помочь украинцам эвакуироваться из Бахмута, помогать им тут. Также он ищет медпрепараты, лекарства для людей, которые здесь живут.



В Японии Такао повар, а здесь растапливает буржуйку и помогает с уборкой помещения. Живет в этих же условиях, и на себе ощущает все тяготы войны. Местные жители прозвали его самураем.



«Он сам подходит, если ящики таскать, или воду привозят. Он сам хватается помогать», — рассказал волонтер, бахмутчанин Алексей.



Ежедневно украинские военнослужащие подвергаются десяткам атак российских оккупантов, которые уже более полугода пытаются занять этот город. Но оборону Бахмута держат всеми силами.



«Позиции переходят из рук в руки неоднократно то в одну, то в другую сторону. Если сравнивать, например, с Попасной, наша артиллерия почти сравнялась с их артиллерией. Поэтому я думаю, это хорошо. И легче для пехоты», — рассказал военнослужащий ВСУ с позывным «Любчик».



Вооруженные силы Украины не только держат оборону, но и занимают новые позиции, продолжая деоккупировать Донбасс. Военнослужащий ВСУ Андрей рассказывает об успешной операции, которую украинские армейцы смогли осуществить на днях на западном фронте Бахмута.



«Приехали в полвосьмого, нас выгрузили на дороге, потому что дальше техника не может проехать, обстрелы идут. И мы вышли пешком, с боеприпасами, тянули их. И нас не пускали к позициям, потому что оккупанты имеют приборы ночного видения очень хорошие. И мы постоянно: метров 50 прошли и легли, немного по посадкам, чтобы противник нас меньше видел. С горем пополам как-то добрались», — сообщил Андрей.



Он добавил, что в первую очередь нужно было окопаться.



«Было тяжело. Темно. Щупали руками, где лопату запихнуть, чтобы окопаться. Утром мы вели бой. Бои были тяжелые, потому что противник шел с посадки где-то метров за 50. Он просто шел, и много было раненых», — отметил военный.



На куртке Андрея — необычный патч, его бойцу прислала жена Оля. Теперь подарок любимой всегда с ним. Мужчина говорит, что поддержка семьи очень важна во время активных боевых действий. Иногда именно это дает силы вновь и вновь отбивать атаки россиян.