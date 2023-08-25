Глава ГСЧС Сергей Крук уволен

Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщило МВД Украины. Исполнение обязанностей главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука.



В министерстве внутренних дел заявили, что внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. В данный момент, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.



