Экс-министра доходов и сборов Клименко заметили на одной из шахт захваченного РФ Донецка

Экс-министр времен Януковича Клименко побывал в оккупированном Донецке. Скрин из сюжета местного телеканала

В захваченном войсками РФ Донецке был замечен Александр Клименко — министр доходов и сборов при президентстве Виктора Януковича.



В конце февраля 2014-го года он поспешно выехал из Украины. Клименко находится в розыске украинских спецслужб. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств.

Более пяти лет о Клименко ничего не было слышно. И вот в августе он появился в сюжете донецкого телеканала. Экс-министр рассказал о введении в эксплуатацию новой лавы на шахте «Горняк-95». Он — «главный акционер» предприятия.



Клименко называют главным акционером группы «Родина», куда входит шахта «Горняк-95». Согласно данных реестров об этой компании, по этому же адресу в Москве находится еще одна компания, где фигурирует фамилия Клименко. Гендиректором «Родины» обозначена некая Нина Клименко. Человек с таким же именем является учредителем общества с ограниченной ответственностью «Родина» в Донецке, которое занимается торговлей топливом и металлами, и ООО «Горняк-95». Обе компании «Родина» связаны и между собой, и с фамилией Клименко. Также в этот пул входит инвестиционная компания «Эквити», зарегистрированная в Донецке. И Нина Клименко, и московская компания «Родина» стали учредителями шахты «Горняк-95» относительно недавно — в начале 2023 года. Именно тогда группировка «ДНР» начала активно продвигать тему инвестирования в донецкие шахты.

Зачем беглому экс-министру понадобился угольный бизнес в Донецке, разбирались в этом видео:





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