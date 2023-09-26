Сырский показал работу минометчиков под Клещеевкой

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал работу минометчиков на Бахмутском направлении в районе Клещеевки. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.



«22-я ОМБр работает в окрестностях Клещеевки и уничтожает россиян минометным огнем», — говорится в подписи к видео Сырского в Telegram.



Напомним, 24 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские воины 80-й бригады ДШВ освобождали Клещеевку в Донецкой области.