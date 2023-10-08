На Лиманском направлении одна рота за четыре дня ликвидировала 25 танков оккупантов

Рота ПТРК 66-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении уничтожила 25 танков российских оккупантов. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.



«Рота ПТРК из 66-й ОМБр на Лиманском направлении уничтожила за 4 дня 25 танков россиян. Среди них - Т-90», — написал он.



Также Сырский на Telegram-странице опубликовал соответствующее видео.

Напомним, Александр Сырский сообщил, что за один день уничтожили 6 танков россиян на Бахмутском направлении.