В автомобильной аварии в Славянске погибла женщина

В Славянске спасатели деблокировали погибшую женщину из изуродованного в результате ДТП легкового автомобиля. Об этом сегодня сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

«В воскресенье, 22 октября, в19:53 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Славянск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Citroën Berlingo и грузовика», — говорится в сообщении.

На место вызова выехали спасатели 38 государственной пожарно-спасательной части, которые с помощью шанцевого инструмента и гидравлических ножниц разрезали водительскую дверь и деблокировали из изуродованного автомобиля тело погибшей женщины 1979 года рождения.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются специалистами, сообщили в ГСЧС.