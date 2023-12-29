В Украине госслужащее с января не смогут начислять себе премии

С 1 января вводится новая система оплаты труда госслужащих. Кабинет министров Украины на заседании 29 декабря утвердил новую систему оплаты труда госслужащих на основе квалификации должностей и грейдов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Речь идет прежде всего о справедливости, ведь никто из руководителей теперь по собственному желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% — премии», — объяснил Шмыгаль.