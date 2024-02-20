Нанесен ракетный удар по Дружковке и Краматорску

Cообщается об ударах авиационных ракет X-22 со стороны Ростовской области по Дружковке. Как рассказал начальник МВА Сергей Боевский, в результате обстрела в городе повреждены несколько административных помещений, повреждены окна и двери. Данных о травмированных и погибших на данный момент нет.

Также по информации «Новостей Донбасса», в Краматорске войска РФ нанесли удар по фильтровальной станции. В городе начались проблемы с водоснабжением. В Краматорске в результате атаки пострадали три человека, сообщает ОВА.