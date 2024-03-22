Теракт в Москве: люди в камуфляже устроили стрельбу на концерте, горит «Крокус сити холл»

Стрельба произошла в «Крокус сити холле» в Москве вечером 22 марта. Минимум 3 человека в камуфляже открыли огонь из автоматов на концерте группы «Пикник». Музыканты не пострадали. Среди посетителей здания есть раненые и погибшие.



По предварительной информации, 12 человек погибли, еще 35 ранены.



После этого в здании взорвали устройство похожее на гранату, в результате начался пожар.



В сети публикуют кадры сильного пожара на крыше концертного зала.



В начале марта посольство США предупреждало о подготовке теракта в Москве:



«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов».

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