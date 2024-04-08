Армия РФ из артиллерии обстреляла Часов Яр: погибла пенсионерка, повреждены дома

Оккупационные войска РФ сегодня, 8 апреля, обстреляли город Часов Яр Донецкой области. В результате удара есть погибшая и повреждения жилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Часов Яр подвергся артиллерийским обстрелам — погибла 77-летняя женщина», — написал он.



По словам Филашкина, повреждены 6 частных домов.



Ранее мы писали, что днем 8 апреля российские войска нанесли удар по Селидово в Донецкой области. Есть попадание в многоэтажный жилой дом.