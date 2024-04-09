В Госдепартаменте отреагировали на удар дронов по Запорожской АЭС

Госдепартамент США призвал Россию воздержаться от действий, которые могут привести к ядерному инциденту на Запорожской АЭС, и вернуть контроль над станцией компетентным украинским органам. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По его словам, Вашингтон пристально следит за ситуацией на украинской атомной электростанции.

Спикер Госдепа в очередной раз призвал Россию вывести свой персонал из украинской АЭС.

«Мы ознакомлены с сообщениями об атаке БпЛА по Запорожской АЭС. Мы продолжаем следить за условиями на станции», — отметил Миллер.

По словам спикера внешнеполитического ведомства США, официальный отчет МАГАТЭ, к счастью, говорит о том, что повреждения в результате удара БпЛА не представляют угрозы для ядерной безопасности.

Ранее Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прямых попаданиях в защитные конструкции главного реактора ЗАЭС. «Росатом» традиционно обвинил в ударе украинских военных, сообщив о раненых во время «удара».