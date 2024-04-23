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США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов — Reuters

23 апреля 2024, 18:40

США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов — Reuters

США готовят самый большой пакет вооружений для Украины. По предварительным данным, его объем достигнет 1 млрд долларов. Об этом сообщает агенство Reuters.

Такую информацию издание получило от двух американских генералов.

Как ожидается, пакет помощи включает транспортные средства, боеприпасы для ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя.

 

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