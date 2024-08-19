Времена, когда для видеоигр выбирались исключительно персональные компьютеры, давно прошли. Сегодня вы можете найти игровой ноутбук с мощным «железом» и высокой производительностью, который будет запускать любые игры на максимальных требованиях. При этом важно грамотно выбирать устройства с учетом ряда технических характеристик.



В какие игры вы собираетесь играть?

Если вы точно определились, для каких целей вам нужен ноутбук, то немаловажным моментом будет и выбор игр для него. Дело в том, что различные жанры обладают разными требованиями, от которых во многом зависит выбор ноута:

нетребовательные сетевые игры — различные онлайн-шутеры не запрашивают высоких системных требований, поэтому для их запуска вам хватит ноутбука со средними показателями;

требовательные игры на одного геймера — большинство одиночных проектов будут запускаться только на мощных ноутах с производительным процессором Intel Core i9-13900HX и современной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.

Желательно покупать ноутбук с показателями чуть выше от заявленных требований, так как с выходом новых видеоигр их запросы будут расти.

Основные критерии выбора игрового ноутбука

При покупке геймерского ноута обращайте внимание на такие параметры, как:

процессор;

видеокарта;

оперативная память;

встроенная память;

экран.

Центральный процессор (ЦП) отвечает за производительность устройства. Его основными характеристиками являются поколение чипа и количество ядер. Чем старше поколение, тем современнее и лучше ЦП, а современные видеоигры чаще всего оптимизируют под 4, 6 и 8 активных ядер. При этом желательно выбирать ноут с запасом, так как усовершенствовать его будет тяжелее, чем персональный компьютер.



От видеокарты зависят графические настройки игры. Она отвечает за качество изображения и плавность сменяемой картинки. У этой детали также важнейшим параметром является поколение. Узнать о различиях видеокарт для требовательных и нетребовательных игр вы сможете на различных тематических форумах и сайтах.



От размера оперативной памяти зависит скорость обработки информации. Стоит обращать внимание на тип ОЗУ, частоту и количество каналов. На сегодня актуальны два типа оперативки: DDR4 и DDR5. Частота предопределяет скорость оперативной памяти, а количество каналов влияет на пропускную способность.



Большинство современных лэптопов оснащаются SSD накопителями, которые значительно превосходят устаревшие HDD. Чем больше их объем, тем больше игр вы сможете установить на ноут. Желательно выбирать устройства с накопителями в 1 ТБ, в идеале — 2 ТБ.



От диагонали экрана, матрицы и его разрешения будут зависеть качество изображения, цветопередача и контрастность. Также желательно обращать внимание на угол обзора. Чем они шире, тем комфортнее будет играть.



Еще одним немаловажным фактором приятной игры является качество звука. В этом случае советуем покупать динамики отдельно, так как встроенная акустика не даст желаемого результата.



Также обращайте внимание на удобство клавиатуры, наличие специальной подсветки и прочность корпуса. Да начнется игра!