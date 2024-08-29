Система обратного осмоса — один из лучших способов очистки водопроводной жидкости в домашних условиях. Чтобы успешно установить такой фильтр для воды под мойку, необходимо учитывать несколько ключевых факторов: от выбора подходящего места до обеспечения условий для регулярного обслуживания.

Сколько места нужно под мойкой

Фильтры с обратным осмосом гарантируют доступ к воде высокого качества, но требуют значительного пространства. Это усложняет установку оборудования на небольшой кухне.

Крупные габариты обусловлены тем, что фильтры поставляются с накопительным резервуаром. Он необходим, так как скорость, с которой вода проходит через мембранный очиститель, невысокая. Накопление жидкости в баке обеспечивает хороший напор в кране и беспрерывный доступ к чистой воде. От объема накопительной емкости зависит, сколько места должно быть под мойкой.

Что делать, если нет нужного для фильтра пространства

Можно купить фильтры с обратным осмосом без накопителя. Однако они стоят гораздо дороже других систем, так как предусматривают высокопроизводительную мембрану и насос. При этом они все равно не обеспечивают нормального напора. Наполнение чашки водой занимает достаточно много времени.

Если под мойкой мало места, рассмотрите приобретение системы обратного осмоса с накопителем небольшого объема. Семье из трех и более человек стоит задуматься над перепланировкой кухни.

Также можно приобрести не систему обратного осмоса, а, например, кувшинный фильтр или проточное устройство. Заказать такое оснащение легко по ссылке https://ecosoft.ua/filtry-dlya-pitevoi-vodi — в каталоге представлены разные модели.

Обслуживание системы

Заменять картриджи предварительной фильтрации в обратном осмосе рекомендовано раз в 2–3 месяца. Устанавливать новую мембрану необходимо ежегодно.

Перед обслуживанием системы нужно:

Перекрыть водоток. Заблокировать накопительный бак. Открыть кран очищенной воды, чтобы сбросить давление в устройстве. Расположить небольшую тарелку под корпусной частью системы.

После этого снимается колба, в которой необходимо поменять картридж. Старые блоки извлекаются, а затем выполняется промывка корпусной части. После нужно проверить кольцевые уплотнители и поставить в фильтр новые картриджи. Если на уплотнительных элементах есть деформации, их следует сразу поменять.

На следующем этапе требуется:

Снять трубку, которая соединяет колбу и клапан. Направить трубку в сторону тарелки. Открыть подачу жидкости. Выполнить слив до 10 литров жидкости для вымывания пыли от угля. Закрыть подачу жидкости. Соединить трубку с клапаном. Поставить картридж в колбу.

Соблюдайте рекомендации по уходу за системой обратного осмоса, чтобы она прослужила долгое время. Не игнорируйте сроки замены картриджей, иначе фильтрующее устройство перестанет нормально выполнять функции по очистке воды.