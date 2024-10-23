Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Выбор идеального пылесоса: на что обратить внимание? (реклама)

23 октября 2024, 21:20

Выбор идеального пылесоса: на что обратить внимание? (реклама)

Пылесос — это не просто бытовой прибор, а ваш верный помощник в поддержании чистоты и уюта в доме. Современные модели предлагают множество функций, которые могут значительно облегчить уборку. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать несколько ключевых параметров. Если вы хотите купить пылесос Comfy советует разобраться в его характеристиках, чтобы подобрать оптимальный вариант для своего дома.

Робот-пылесос, вертикальные и классические модели с мешком для сбора пыли — это лишь некоторые из различных типов бытовой техники. Выбор зависит от ваших предпочтений и характеристик места, где будет проводиться уборка. Рассмотрим основные факторы, которые помогут вам принять решение.

 

Типы пылесосов и их особенности

Первое, на что следует обратить внимание при выборе пылесоса, — это его тип. Сегодня можно выделить несколько популярных видов, каждый из которых имеет свои преимущества:

  • вертикальные — компактные и удобные в использовании, идеально подходят для квартир;
  • роботы — автоматизированные устройства, которые убирают за вас, экономя ваше время;
  • модели с мешком — классический вариант, который отличается высокой мощностью и вместительностью.

Не менее важным параметром является фильтрация. Современные пылесосы оснащаются различными фильтрами, такими как HEPA, которые задерживают даже мельчайшие частицы пыли, что особенно актуально для людей, страдающих от аллергии.

Ключевые характеристики, которые стоит учесть

Покупка пылесоса — это инвестиция в комфорт и здоровье, поэтому важно учесть несколько ключевых характеристик:

  • мощность всасывания — определяет, насколько эффективно техника будет справляться с пылью и грязью;
  • фильтры — выбирайте модели с фильтрами HEPA, если в доме есть аллергики;
  • комплектация — наличие различных насадок для уборки ковров, паркета, мебели;
  • вес и габариты — компактные модели легче использовать в небольших помещениях, а также хранить, например, к шкафу или кладовке;
  • уровень шума — тихие модели менее шумные, что особенно важно, если в доме есть дети.

Маркировка энергопотребления также может стать важным критерием выбора, так как она помогает определить, насколько экономично устройство будет расходовать электроэнергию.

Если вы решили приобрести пылесос, обратите внимание на ассортимент интернет-магазина comfy.ua, где представлены модели для любых потребностей.

Подведем итог. Выбор пылесоса зависит от множества факторов, включая его тип, мощность и дополнительные функции. Благодаря продуманному подходу, вы сможете купить устройство, который станет вашим надежным помощником в доме.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:26
Главное за день: Куда РФ пойдет дальше в Украине? Тайный пункт договора между КНДР и РФ
23:21
Ржавый цвет и запах канализации: в оккупированном Мариуполе жители жалуются на низкое качество воды из-под крана
17:48
На Луганщине оккупанты проверяют местный бизнес и его работников: в ОВА объяснили, с чем это связано
16:58
В Курахово Донецкой области полицейские провели эвакуацию под прицелом российских дронов
15:52
В оккупированном Луганске нехватка водителей коммунального транспорта: город на грани коллапса – ОВА
14:15
Воины 24 ОМБр показали, как сейчас выглядит Часов Яр
09:58
Российская армия может начать наступление на Запорожье — The Economist
08:45
Российские войска оккупировали Новосадовое в Донецкой области
23:00
Главное за день: «Кадыровцы» разворовывают завод в Мариуполе. РФ прорвала оборону Часов Яра?
22:39
«ДНР» заявила о гибели 1 человека и ранении 8 под обстрелами
16:27
На оккупированной Донетчине незаконно осужден еще один украинский военнопленный
12:15
В Селидово войска РФ добились успехов на флангах и пытаются резко обострить ситуацию — офицер ВСУ
10:49
Мариуполь: С комбината имени Ильича соратники Кадырова вывозят оборудование и металл — WSJ
23:15
Главное за день: Обстрелы Киева, Запорожья и Кривого Рога. «ДНР» продолжает судить «азовцев»
17:11
Из оккупированного Крыма эвакуировали на подконтрольную территорию Украины пенсионерку
17:08
Дончанин, воевавший за российскую армию на Донбассе, пожаловался на преследования со стороны боевиков
14:57
В «ЛНР» педагоги предлагают старшеклассникам за деньги подписать контракт с армией РФ
13:45
В оккупированной Горловке жалуются на атаки беспилотников: есть повреждения
12:30
«ДНР» будет «судить» еще четверых пленных «азовцев»
22:05
Войска РФ пытаются полностью захватить Максимильяновку на пути к Курахово — DeepState
все новости
23:26
Главное за день: Куда РФ пойдет дальше в Украине? Тайный пункт договора между КНДР и РФ
23:21
Ржавый цвет и запах канализации: в оккупированном Мариуполе жители жалуются на низкое качество воды из-под крана
22:57
Помогает россиянам утверждать режим оккупации: СБУ сообщила о подозрении «мэру» Тореза на Донетчине
22:22
Ворота, в которые нельзя допустить оккупантов: что говорят эксперты о ситуации возле Часов Яра и Константиновки ►
21:20
Выбор идеального пылесоса: на что обратить внимание? (реклама)
21:00
Россияне с трех сторон давят на город: в DeepState заявили об усложнении ситуации в Селидово
19:39
КНДР уже отправила в Россию 3000 военных для войны против Украины – СМИ
19:06
Российские войска разрушили офис Украинского Красного Креста в Донецкой области
17:48
На Луганщине оккупанты проверяют местный бизнес и его работников: в ОВА объяснили, с чем это связано
17:11
Армия РФ обстреляла Херсонскую область, погибли два человека
17:08
Украинская армия стабилизировала ситуацию в Торецке – ВСУ
17:06
Оккупанты на трех направлениях взяли тактическую паузу, штурмы уменьшились: есть причина
16:58
В Курахово Донецкой области полицейские провели эвакуацию под прицелом российских дронов
16:49
В Покровске остается 59 детей, в Мирнограде эвакуировали всех несовершеннолетних — Филашкин
16:35
В Николаевской области четверо молодых людей на мопеде подорвались на остатках дрона РФ
15:52
В оккупированном Луганске нехватка водителей коммунального транспорта: город на грани коллапса – ОВА
15:15
Оккупанты атаковали дроном остановку в Херсоне, есть пострадавшие
15:13
Оккупанты ударили по Лиману: ранен один человек
14:58
В украинском плену оказался фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной
14:51
Официально: В Пентагоне подтвердили, что военные КНДР находятся в РФ
все новости
ВИДЕО
Ситуация возле Часов Яра и Константиновки. Фото: карта DeepState Ворота, в которые нельзя допустить оккупантов: что говорят эксперты о ситуации возле Часов Яра и Константиновки ►
23 октября, 22:22
Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной оказался в украинском плену. Скриншот видео В украинском плену оказался фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной
23 октября, 14:58
Воины 24 ОМБр показали, как сейчас выглядит Часов Яр Воины 24 ОМБр показали, как сейчас выглядит Часов Яр
23 октября, 14:15
FPV уничтожил российский танк Т-72 возле села Торское. Фото: кадр из видео FPV-дрон уничтожил российский танк Т-72 возле села Торское
23 октября, 13:55
В Краматорске появились две новые скважины. Фото: кадр из видео В Краматорске открыли две новые скважины
23 октября, 11:22
Зенитчики сбили «Шахед» стрелковым оружием. Фото: кадр из видео Зенитчики сбили «Шахед» из стрелкового оружия
23 октября, 09:50

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор