Рекорд Зеленского. Главные тезисы президента о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон для украинских и зарубежных СМИ. Общение главы государства с журналистами стартовало утром 10 октября и продолжалось 14 часов, за что президенту вручили награду - он побил мировой рекорд.





За это время Зеленскому задали немало вопросов касательно внешнеполитического вектора страны и внутренней политики Украины в контексте военного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма.

«Новости Донбасса» собрали главные тезисы президента Украины о судьбе восточных регионов Украины.

Зеленский рассказал, как обычно обращается к жителям Донецка и Луганска

Когда я о чем-то говорю, я обращаюсь к украинцам не только к украинцам, живущим на контролируемой территории, а ко всем украинцам, где бы они ни жили, для меня равны гражданские украинцы, не те люди, которые стреляют по нам.



Когда многие приехали с временно оккупированной части, люди приехали сюда к нам и мы, власть, не обычные люди, а мы, как власть, не обеспечили их местом жительства, работой, помощью. Это была наша главная ошибка. И многие из них уехали, вернулись назад, просто в поиске убежища. Это гражданские люди, они никогда не воевали. Они там, все же, оставили свою старушку какую-то, мать или бабушку, она не может переехать. А человек уехал, потому что хочет убежать оттуда, но там осталась его мать или бабушка, например. Она не может выехать по состоянию здоровья. Этот человек должен был здесь найти место работы, деньги. Он не нашел и бросить свою родную мать этот человек не может. Кто этот человек? Он сепар? Он бандит? Он - украинец. Этот человек нормальный рядовой украинец, который не может оставить своих родителей. Он уехал.



Почему я сказал, что именно власть виновата. Власть не может сделать все, но это было очень важно и нужно было обеспечить.



Поэтому я всегда обращаюсь ко всем украинцам. А если на Донбассе человек думает, что он не украинец, я не могу сейчас влезть ему в мозг и сейчас это объяснить. Это его видение и это его желание. Поэтому вся та часть людей, которые живут там, и они чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это наш план «А». А план «Б»: если у нас будет это длинная-длинная история с возвращением территорий, приоритетом все равно будут люди. Тогда мы должны их обеспечить возможностью быть здесь.



Но самое главное, что никакие СМИ не должны на них влиять. И это (избегать российской пропаганды, - ред.) могут сделать только они сами, переключать эти каналы, не смотреть их. А если ты смотришь их, то смотри как Светлаков - он всегда разговаривал с телевидением, тогда это тоже выход. Пока нет там у нас наших каналов, наших трансляций, сиди и говори: «Что ты врешь! Я тебе не верю! Скоро здесь наша власть появится, скоро ребята за нами вернутся».



Мы работаем над тем, чтобы наши СМИ смогли там появиться. Очень сложно, глушат все, глушат военные технологии. Мы говорили с западными партнерами и в этом у нас есть поддержка, как сделать так, чтобы нас там слышали. А вот вопрос: услышат нас или нет? Это только их внутренний вопрос.



Во-первых, мы должны там обеспечить нормальные КПВВ. Во-вторых, когда ты примером показываешь, что мы сделали – это самое крутое информационное средство, пока нас там не показывают или показывают в невыгодном свете… Это такое живое телевидение… вы знаете, что такое информационная война и ее надо выигрывать.

О нормандском формате

Встречаться мы можем только в двух форматах: нормандский формат и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против… Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны. Мы сейчас говорим только о нормандском формате. Пока что он такой, и я действительно очень благодарен нашим западным партнерам, что у нас он есть хотя бы, у нас есть что-то, и сейчас все готовы к нормандскому формату.

Дата сегодня зависит и от нас с вами… И по поводу даты хочу сказать, что, к примеру, вчера я говорил с канцлером (ФРГ) Ангелой Меркель и мы поднимали этот вопрос, они будут обсуждать это с французской стороной, не буду говорить в какой день, в ближайшее время… а потом они будут дату предлагать российской стороне.

О разведении вооружений

Пока туда (на Донбасс, - ред.) будут приезжать разные люди с обоих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет нормандского формата. Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны.





Они (российская сторона, - ред.) должны гарантировать – они участники минского процесса, они участники Трехсторонней группы и именно в Трехсторонней группе говорится об этих моментах. Поэтому они должны гарантировать.

Дополняется...