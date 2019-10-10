Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рекорд Зеленского. Главные тезисы президента о Донбассе

10 октября 2019, 23:46

Рекорд Зеленского. Главные тезисы президента о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон для украинских и зарубежных СМИ. Общение главы государства с журналистами стартовало утром 10 октября и продолжалось 14 часов, за что президенту вручили награду - он побил мировой рекорд.



За это время Зеленскому задали немало вопросов касательно внешнеполитического вектора страны и внутренней политики Украины в контексте военного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма.

«Новости Донбасса» собрали главные тезисы президента Украины о судьбе восточных регионов Украины.  

Зеленский рассказал, как обычно обращается к жителям Донецка и Луганска

  • Когда я о чем-то говорю, я обращаюсь к украинцам не только к украинцам, живущим на контролируемой территории, а ко всем украинцам, где бы они ни жили, для меня равны гражданские украинцы, не те люди, которые стреляют по нам.

    Когда многие приехали с временно оккупированной части, люди приехали сюда к нам и мы, власть, не обычные люди, а мы, как власть, не обеспечили их местом жительства, работой, помощью. Это была наша главная ошибка. И многие из них уехали, вернулись назад, просто в поиске убежища. Это гражданские люди, они никогда не воевали. Они там, все же, оставили свою старушку какую-то, мать или бабушку, она не может переехать. А человек уехал, потому что хочет убежать оттуда, но там осталась его мать или бабушка, например. Она не может выехать по состоянию здоровья. Этот человек должен был здесь найти место работы, деньги. Он не нашел и бросить свою родную мать этот человек не может. Кто этот человек? Он сепар? Он бандит? Он - украинец. Этот человек нормальный рядовой украинец, который не может оставить своих родителей. Он уехал.

    Почему я сказал, что именно власть виновата. Власть не может сделать все, но это было очень важно и нужно было обеспечить.

    Поэтому я всегда обращаюсь ко всем украинцам. А если на Донбассе человек думает, что он не украинец, я не могу сейчас влезть ему в мозг и сейчас это объяснить. Это его видение и это его желание. Поэтому вся та часть людей, которые живут там, и они чувствуют себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это наш план «А». А план «Б»: если у нас будет это длинная-длинная история с возвращением территорий, приоритетом все равно будут люди. Тогда мы должны их обеспечить возможностью быть здесь.

    Но самое главное, что никакие СМИ не должны на них влиять. И это (избегать российской пропаганды, - ред.) могут сделать только они сами, переключать эти каналы, не смотреть их. А если ты смотришь их, то смотри как Светлаков - он всегда разговаривал с телевидением, тогда это тоже выход. Пока нет там у нас наших каналов, наших трансляций, сиди и говори: «Что ты врешь! Я тебе не верю! Скоро здесь наша власть появится, скоро ребята за нами вернутся».

    Мы работаем над тем, чтобы наши СМИ смогли там появиться. Очень сложно, глушат все, глушат военные технологии. Мы говорили с западными партнерами и в этом у нас есть поддержка, как сделать так, чтобы нас там слышали. А вот вопрос: услышат нас или нет? Это только их внутренний вопрос.

    Во-первых, мы должны там обеспечить нормальные КПВВ. Во-вторых, когда ты примером показываешь, что мы сделали – это самое крутое информационное средство, пока нас там не показывают или показывают в невыгодном свете… Это такое живое телевидение… вы знаете, что такое информационная война и ее надо выигрывать.

О нормандском формате

  • Встречаться мы можем только в двух форматах: нормандский формат и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против… Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны. Мы сейчас говорим только о нормандском формате. Пока что он такой, и я действительно очень благодарен нашим западным партнерам, что у нас он есть хотя бы, у нас есть что-то, и сейчас все готовы к нормандскому формату.
  • Дата сегодня зависит и от нас с вами… И по поводу даты хочу сказать, что, к примеру, вчера я говорил с канцлером (ФРГ) Ангелой Меркель и мы поднимали этот вопрос, они будут обсуждать это с французской стороной, не буду говорить в какой день, в ближайшее время… а потом они будут дату предлагать российской стороне.

О разведении вооружений

  • Пока туда (на Донбасс, - ред.) будут приезжать разные люди с обоих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет нормандского формата. Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны.

  • Они (российская сторона, - ред.) должны гарантировать – они участники минского процесса, они участники Трехсторонней группы и именно в Трехсторонней группе говорится об этих моментах. Поэтому они должны гарантировать.

Дополняется...

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
11:36
Бывшая «министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте
10:51
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
08:17
ОБСЕ: В ходе обстрела в Старомихайловке повреждены стоматологи, детсад и четыре дома
22:00
Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
10:26
«ЛНР» объявила о разоблачении 470 «агентов иностранных спецслужб»
09:54
ОБСЕ рассказала о новых повреждениях домов в Докучаевске из-за обстрела
23:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:11
Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение
11:07
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение в аэропорту Луганска, где открыли «молодежный парк»
09:21
В Луганске снова «минировали» здания
09:00
ОБСЕ: В Докучаевске в результате обстрела повреждены две квартиры
18:33
«ЛНР» вместо аэропорта открыла парк с оружием, которое нарушает Минские соглашения
14:10
В «Слуге народа» рассказали о пользе выборов на Донбассе, даже если они не будут признаны
все новости
23:54
Зеленский: РФ должна показать готовность завершить конфликт на Донбассе
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
21:24
Зеленский ожидает проведения саммита «нормандской четверки» в ноябре
20:23
Зеленский: В законе о Донбассе мы не говорим об автономии региона
18:14
Зеленский заявил, что в оккупации больше пленных, чем озвучивалось ранее
17:51
Военная прокуратура изымет документы по Иловайской трагедии из Офиса президента
17:08
Зеленский не знает о предложениях признать Крым российским в обмен на возвращение Донбасса
17:02
Зеленский инициирует пересмотр порядка выполнения Минских соглашений
16:41
На Донбассе в зоне ООС погиб украинский военный
16:19
Заместителя мэра Днепра подозревают в бизнес-операциях с донецким коммерсантом
15:44
Зеленский исключил возможность публикации разговоров с Путиным
15:12
Зеленский: Начальник Генштаба спрашивает по утрам, «отвечать» на Донбассе или нет
15:10
Лавров: Проблемы с разведением на Донбассе осложняют перспективы «нормандского» саммита
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
14:27
Нидерланды не позволят снять санкции с России без выполнения Минских соглашений
все новости
ВИДЕО
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
10 октября, 10:51
Зеленский все еще общается с журналистами в прямом эфире ►
10 октября, 10:15
На Луганщине силовики не пропускали ветеранов АТО к месту разведения войск. Был выстрел в воздух
09 октября, 13:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция