Четверо освобожденных из плена «Л-ДНР» прилетели в Киев

Четверо украинцев, освобожденных из плена группировок «ДНР» и «ЛНР», прилетели в Киев. Прямую трансляцию из аэропорта ведет «Громадське».



Имена освобожденных Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий.



Мужчины были переправлены самолетом из российского Ростова-на-Дону транзитом через Минск.



В аэропорту их встретили родственники. Также к освобожденным подошла спикер СБУ Елена Гитлянская. Она предложила им в сопровождении родственников проехать на машине скорой помощи в медицинский центр, чтобы пройти обследование состояния здоровья и психологического состояния.



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