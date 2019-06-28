Медведчук объяснил, кто выбирал пленных для освобождения из тюрем «Л-ДНР»

Группировки «ДНР» и «ЛНР» сами выбрали четверых украинцев из числа удерживаемых лиц для освобождения. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук после прибытия в аэропорт Киева с освобожденными.



«Определялись именно эти лица той стороной», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».



По его словам, «Л-ДНР» были направлены списки пленных, составленные СБУ, в которые входило 60-70 человек. Также в Донецк и Луганск были перенаправлены обращения родственников пленных, которые получила организация Медведчука «Украинский выбор».



«И они уже среди тех людей выбирали, кого согласны в одностороннем порядке отдать», — резюмировал он.



Сегодня освобожденные из плена «ДНР» и «ЛНР» Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий прибыли в Киев.



Ранее СБУ заявила, что не располагает официальной информацией о четырех людях, которых «Л-ДНР» возвращают в Украину.

27 июня Виктор Медведчук встретился с главами группировок «ДНР» и «ЛНР».



По результатам встречи было объявлено о согласии «Л-ДНР» освободить четырех украинцев, которые удерживаются в Донецке и Луганске.



Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.



Комментируя деятельность Медведчука, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники. Также он связал действия Медведчука с грядущими парламентскими выборами.



Представители националистических партий в четверг вечером провели акцию под Офисом президента Украины, призывая наказать Медведчука.