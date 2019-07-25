СБУ: Отпущенный экипаж танкера «Neyma» не нарушал законов Украины

Десятеро россиян — члены экипажа российского танкера «Neyma» — не нарушали украинское законодательством, в связи с чем были отпущены. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре Службы безопасности Украины.



«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было. Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям», — сообщили в пресс-центре СБУ.



Ранее в СБУ отказались комментировать информацию об освобождении членов экипажа танкера «Neyma», ссылаясь на тайну следствия.

24 июля в порту Измаил Одесской области СБУ задержала российский танкер «Neyma», который блокировал украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



Как сообщила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, десятеро членов экипажа «Neyma» отпущены без предъявления обвинений. Это также подтвердили в Посольстве РФ в Киеве.



В МИД РФ заявляли, что в случае задержания членов экипажа, «последствия не заставят себя ждать».